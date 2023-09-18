Meral Akşener, İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti ve kentteki yurttaşlarla kısa süre sohbet etti. Akşener'in Edirne programı, Trakya Bölgesi İlçe Başkanları İstişare Toplantısı ve Tayakadın Köyü Ziyareti ile devam edecek.