İstanbul'da oy kullanan Akşener'den ilk sözler: Milletin vereceği karar başımızın üstündedir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Akşener, "İddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan bir organizasyonun içinde yer aldık. Hepimiz çok çalıştık. Milletin vereceği karar başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde bugün saat 08.00 itibarıyla başladı.

"HER ŞEY GÜZEL VE İYİ OLACAK"

Vatandaşlar sandık başına giderken İYİ Parti lideri Meral Akşener de oyunu İstanbul'da kullandı. Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanan Akşener, kapıda gazetecilere yaptığı açıklamada "'Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bu seçimin milletimiz içinde hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle Millet İttifakı olarak uyumlu bir şekilde çalıştık. İddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan organizasyon bizimdi. Ben 45 yerde miting, 54 yerde de program yapmışım. Seçmen veli nimettir tutumuyla hareket ettik. Çok iftiralar hakaretler yaşadık hiçbirinin önemi yok bundan sonra herkesin, hür şekilde oy kullanılan seçimden çıkan sonuca da baş üstüne demesi gerek. Milletin vereceği karar başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak" dedi.

ANKARA'YA GEÇİYOR

"Çocuklu olsun olmasın tüm kadınların anneler gününü kutluyorum." diyen Akşener, seçim sürecini takip etmek için özel aracıyla İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor.

191 BİNDEN FAZLA SANDIK KURULDU

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Seçimde yarın yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.