Meral Akşener: 'Bebek katillerinin ve namert şebekesinin övüldüğü bir TBMM, 'Gazi Meclis' olamaz'

SAMSUN (İHA) – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu ülkede bebek katillerinin ve namert şebekesinin övüldüğü bir TBMM, 'Gazi Meclis' olamaz. Bunun anlamı İngiliz himayesi, Amerikan mandacılığı" dedi.

Samsun Teşkilat Buluşması için şehre gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda partililere seslendi. Akşener, programda Samsun Büyükşehir Belediyesi, Asarcık, Bafra, Canik, İlkadım, Kavak, Salıpazarı, Vezirköprü ve Yakakent belediye başkan adaylarını da açıkladı. Akşener, konuşmasında seçime neden yalnız girdiklerini açıklarken DEM, CHP ve Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerine de yer verdi.

"'Aday çıkarırsanız AK Parti kazanır kardeşim' diyorlar"

Seçime neden ittifak kurmadan girdiklerini açıklayan Meral Akşener, "İYİ Parti'yi biz gerçekten bu ülkeye hizmet etmek amaçlı kurduk. Sizlerin oylarının karşılığını vebal olarak görüp bunları size helal ettirmek için kurduk. Bu bir risk, ama bu riskin alınması gerektiğine Türkiye için, milletimiz için şart olduğuna inandığımız için bu seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı aldık. 'Aday çıkarırsanız AK Parti kazanır kardeşim' diyorlar. AK Parti'ye kazandırmamak için Samsun'da İmren Nilay kardeşime oy verin, AK Parti kazanmasın. İlkadım'da Necati Demirtaş abime oy verin, kazanmasın. Bu kadar basit" diye konuştu.

"Manda ve himaye Kürtleri maraba gören bu namertlerin karşısında seçim kazanmak için iki büklüm durmaktır"

Millet İttifakı olarak 2023 genel seçimlerinde başarısız olduklarının altını çizen Akşener, "Bebek katilini meclis kürsüsünde övdünüz. Bu ülkede bebek katillerinin ve namert şebekesinin övüldüğü bir TBMM, 'Gazi Meclis' olamaz. Bunun anlamı İngiliz himayesi, Amerikan mandacılığı. İYİ Parti hür, bağımsız giriyor ya bu iğrenç dilin karşısında demokrasi diyerek kalbini, gözünü, kulağını karartıyor ya bazıları, bundan yüz alıyor ya namertler bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bütün Kürtlerin temsilcisi PKK'ymış, onun uzantısı DEM'miş gibi bir algının oluşturulmasıdır. Kürtleri maraba gören bu namertlerin karşısında seçim kazanmak için iki büklüm durmaktır. Manda da budur himaye de budur. Biz bunu reddediyoruz. Çok kolay işmiş. 2 taraf da belediyeleri alabilmek için kıvrana kıvrana bu namertlerle el sıkışmaya çalıştı. Birisi bebek katilinin mektubunu okuttu, öbürü demokrasi dedi. Biz de kimin ne olduğunu görüyoruz. Onun için hak ve doğrunun yanında yürüyen İYİ Parti bu yolun sonunda ne olursa olsun devam edeceğiz" diye konuştu.

"Emekliler aç"

Emekli ve asgari ücretin daha yüksek olması gerektiğine de değinen Akşener, "Biz dedik ki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun. Asgari ücret düşük mü? Evet düşük. Asgari ücret 20 bin TL olmalı ve ama sanayisi de problem yaşamasın diye asgari ücretin sanayiciye düşen, işletme sahibine düşen, asgari ücret vergisinin önemli bir kısmını da devlet üstlensin. Hükümet üstlensin dedik istihdam devam etsin. İstihdam artarak çoğalsın. Gencecik çocuklarımız mezun oldukları okullardan sonra iş bulabilsinler dedik. Şimdi bunu dedik. Dolayısıyla da en düşük emekli maaşında asgari ücret kadar olmasını istedik. 10 bin TL yaptılar. Bir emekli Samsun'da da olsa İstanbul'da da olsa Ankara'da da olsa yandı. Emekli kiradaysa bütün şehirlerde en düşük kiralar 6 bin TL oldu. En küçük şehirlerde en düşük kira 6 bin TL. Büyük şehirlerde uçmuş gitmiş durumda. Şimdi emeklin aç aç" şeklinde konuştu.

Programda Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmren Nilay Tüfekçi, Asarcık Belediye Başkan Adayı Barış Oypan, Bafra Belediye Başkan Adayı Hamdi Yıldız, Canik Belediye Başkan Adayı Turgay Ulusoy, İlkadım Belediye Başkan Adayı Necattin Demirtaş, Kavak Belediye Başkan Adayı Ahmet İçli, Salıpazarı Belediye Başkan Adayı İsmail Kahramanoğlu, Vezirköprü Belediye Başkan Adayı Hasan Budak ve Yakakent Belediye Başkan Adayı Şerafettin Aydoğdu'yu kamuoyuna tanıtıldı.

En son söz alan İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmren Nilay Tüfekçi, Samsun'un sorunlarını bildiğini ve bu sorunları çözmek için göreve talip olduğunu ifade etti. - SAMSUN