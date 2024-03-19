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Meral Akşener Antalya'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, esnafla sohbet etti ve alışveriş yaptı. Ayrıca vatandaşlarla fotoğraf çektirerek partisinin adaylarına oy istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında kente gelen Akşener, Döşemealtı ilçesinde esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nesrin Ünal ve Döşemealtı Belediye Başkan adayı Emre Afacan'ın da eşlik ettiği Akşener, dükkanları gezerek esnafla sohbet etti.

Akşener, bazı dükkanlarda alışveriş de yaptı.

Ardından esnaf ziyaretini Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sürdüren Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, partisinin adaylarına oy istedi.

Kaynak: AA / Politika

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