Menemen'de Dijital Deneyim Merkezi Açıldı

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Menemen Belediyesince yapımı tamamlanan Dijital Deneyim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, belediyenin halk oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu.

Açılışta konuşan İnan, Menemen'de teknolojiyle geçmişin gelecekle buluşturulduğunu belirterek, merkezin ilçedeki ilk örnek olduğunu söyledi.

Merkezin, AK Parti ile diğer yerel yönetimlerin farkını yansıttığını anlatan İnan, "Bu merkez, AK Parti ile diğer yerel yönetimlerin farkını ortaya koyuyor. En önemli fark da vizyon farkı. Bazı belediyeler yıllardır kendi şehirlerinde çöplerini toplayamazken, yollarını onaramazken, Menemen'de biz teknoloji, tarih ve eğitimi bir araya getiren büyük bir eseri hizmete açıyoruz." dedi.

AK Parti belediyeciliğinin, eser ve hizmet belediyeciliği olduğunu vurgulayan İnan, Menemen'de her ay yeni bir yatırımı vatandaşla buluşturduklarını ifade etti.

Menemenlilerin desteği sürdükçe hizmetlerinin devam edeceğini dile getiren İnan, "Biz hizmetleri açarken, vizyonumuzu ortaya koyarken, bazıları Menemen'e hizmet getirmek yerine çöp kazandırmanın derdinde. Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. Biz burada olduğumuz müddetçe, yerel yönetimlerde Pehlivan gibi bir başkanımız olduğu sürece Menemen'in M'sine çöpü asla ulaştırmayız. Bundan yana gönlünüz ferah olsun." diye konuştu.

İnan, İzmir'de yıllardır yapılması gereken yatırımların ihmal edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kapılı kapılar ardında bize 'Biz yetersizliğimizin farkındayız', 'Yetiştiremedik', 'Millete, İzmirlilere karşı mahcup olmayalım' diye ricada bulunuyorlar. Bizler de sizlerin vermiş olduğu sorumlulukla locadan izleyemiyor, görevimiz neyse onu yapıyoruz. Ama kendi görevlerini yapmadıkları konularda bize, hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza yönelik iftiraların atılmasına karşıyız."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Suyu getirmek DSİ'nin görevi" açıklamasına da değinen İnan, "Çok doğru bir şey söylüyor. Suyu, şehirlere kavuşturmak DSİ'nin görevi fakat o DSİ'nin yaptığı devasa barajlardan, yatırımlardan, sistemlerden suyu çekip dairelere, şehrin içine, içme suyu kazandırmak da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin görevi." dedi.

İnan, ağustos ayında Karareis Barajı'nın hizmete alınarak Çeşme'nin su sorununun çözümüne katkı sunduklarını hatırlatarak, "Kararlı durduk, tam 12 günde İzmir'de Karareis Barajı'nı açtık. Bir buçuk ayda o barajdan Çeşme'nin suyunu bunlar götüremedi." diye konuştu.

İnan, kentte yaptıkları çalışmaları vatandaşlara anlatmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ise son bir ayda ilçeye birkaç kez geldiğini belirterek, Menemen'de çöp ve saha çalışmasıyla ilgili bir sorun görmediğini söyledi.

Saygılı, Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a vizyoner çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da ilçede gerçekleştirdikleri ve devam eden yatırımları anlattı.

İlçede çocuklar, gençler ve kadınları ücretsiz spor kurslarıyla buluşturduklarını dile getiren Pehlivan, "Kültür ve sanat eğitimlerimizi ücretsiz hale getiriyoruz. Sayısız evladımızı sanatla tanıştırıyoruz. Çünkü gençliğe yapılan her yatırım Cumhuriyetimizin genç ve diri kalmasını sağlıyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Dijital Deneyim Merkezinin açılış kurdelesini kesti. Katılımcılar, merkezde Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kısa filmini izledi.

Açılışa AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.