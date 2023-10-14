Memur Sen Antalya İl Temsilciliği İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımını protesto etti

Memur Sen Antalya İl Temsilciliği ve bağlı sendikalar İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımını protesto etti. Memur Sen İl Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, İsrail saldırılarına tepki göstererek, "Dünyanın gördüğü, insanlığın sustuğu Filistin'de yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltiyor ve dünyaya haykırıyoruz" dedi.

Memur Sen Konfederasyonu Antalya Temsilciliği ve bağlı sendikaların temsilcileri İsrail'in Gazze'de uyguladığı ablukayı protesto etmek üzere Kazım Özalp Caddesi'nde(Kapalı yol) toplandı. Basın bildirisini Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran okudu. Türkiye genelinde Siyonist İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlara indiklerini belirten Memur Sen İl Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, "Dünyanın gördüğü, insanlığın sustuğu Filistin'de yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltiyor ve dünyaya haykırıyoruz. Aynı anda Ankara'da büyük bir mitingle Siyonist katliamı lanetliyor, bütün Türkiye'den ses veriyoruz. 'Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur' diyerek Siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için buradayız. İkiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız" diye konuştu.

'Kutsal bir mesleği terör aracına dönüştürüyor'

İsrailli yöneticilerin sarf ettiği sözlerin dünya kamuoyunun takdirine sunan Başkan Miran, "İsrail Başbakanı Netanyahu, 'Gazze'yi dümdüz edeceğiz' diyor. İsrail savunma bakanı da çıkıp Filistinliler hakkında, 'onlar insan değil, hayvanlarla savaşıyoruz' derken, sözde sağlık bakanı, 'hastanelere başvuran Filistinlileri tedavi etmeyeceğiz' diyor. Hatta 'hastanede yatan Filistinliler infaz edilebilir' diyerek kutsal bir mesleği terör aracına dönüştürüyor. Sözde Cumhurbaşkanları, 'Elektrik, su, yiyecek verilmeyecek. Ulaştırmaya çalışan araçlar vurulacak' derken, sözde bir milletvekili, 'nükleer silah kullanmalıyız' diyebiliyor " dedi.

"Savaş hukuku ihlal ediliyor"

Savaşların bir hukuku olduğunun altını çizen ve İsrail'in buna aykırı davrandığını belirten Başkan Miran, kandan, irinden beslenen örgütün, vahşetini sınırlayacak hiçbir değere, hukuka sahip olmadığını söyledi. Miran, "Bakın, İsrail'in insanlıktan çıkmış sözde savunma bakanı ne diyor'. Askerler her şeyi yapabilir. Hiçbir yaptığı için sorumlu değiller, yargılanmayacaklar. ABD'li bir senatör ise 'Bu bir din savaşı. Her yeri bombalamalıyız" diyerek kötülük rejimine dini bir kılıf geçiriyor. İsrail'e giden ABD dışişleri bakanı, "Ben buraya ABD dışişleri bakanı olarak değil bir Yahudi olarak geldim" diyerek bu din savaşı sözüne de destek vermiş oluyor. ve kendisi de bir katliam üzerine kurulmuş ABD ve İngiltere bu kanlı rejime destek olması için uçak gemileri gönderiyor. Fransa, Almanya başta olmak üzere AB başkentlerinden de soykırıma destek açıklamaları geliyor peş peşe. Kendisi de soykırımlar üzerine kurulmuş Fransa gibi bazı ülkeler Filistin'i destekleyen eylemleri bile yasakladılar. Bütün bu zeminde kim tanır uluslararası hukuku. Kim tanır insanı, insanlığı" diye konuştu. - ANTALYA