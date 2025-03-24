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Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da İmamoğlu protestolarının yapıldığı Kızılay Meydanı'na CHP otobüsü ile geldi. Alandakilerin Muharrem İnce konuşurken "İnce başkan" sloganı atması dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto gösterileri, tutuklanmasıyla iyice alevlendi. Ankara'da da düzenlenen protesto gösterilerine çok sayıda kişi katılırken, ilginç anlar yaşandı.

İNCE, CHP OTOBÜSÜYLE ALANA GELDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Kızılay'daki protesto gösterilerine CHP otobüsüyle geldi. İnce, CHP otobüsünden protestocuları selamladı. Alandakilerin Muharrem İnce konuşurken "İnce başkan" sloganı atması dikkat çekti.

İNCE'DEN İMAMOĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA DESTEK

Öte yandan Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Saraçhane'de yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına desteğini açıklamıştı. İnce, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da üstü kapalı mesaj göndermişti.

İnce şunları söylemişti: "Biz hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz. Biz gücümüzü Gazi Mustafa Kemal'in bir çift mavi gözünden alıyoruz. İmamoğlu yargılanmasın demiyoruz ama senin derdin intikam almak. Gizli tanık varmış, geçmişte bu gizli tanık silahlı kuvvetleri mahkum etmişti. Tayyip Erdoğan kendi geleceği için memleketi batırıyor. Erdoğan'ın devleti devlet değil koltuğudur.

"KILIÇDAROĞLU VE BEN KAYBETMİŞ CUMHURBAŞKANI ADAYLARIYIZ"

Erdoğan yargılayacaksan unutmuşsundur hatırlatayım. Bu memleketin kozmik odasına girenleri yargıla, Mavi Marmara'ya sahip çıkmadın onu yargıla. Trump'ın 'Aptal adam' demesine ses çıkaramadın onu yargıla. Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş Cumhurbaşkanı adaylarıyız. Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır. Ben kendi adıma elimden geleni yapacağım."

Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıibrahim ergül:

Kendisini linç eden chp nin kölesi olmuş, kendine kaset kumpası kuran chp nin kölesi olmuş. Menfaat nasıl bir şey insanları ne kadarda alcaltiyor. Menfaat nasıl bir şey insanın şerefini haysiyetini, izzetini alıyor. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin.

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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

bu adam baslarda karakterli bir durusu var gibi gozukuyordu ama cok omurgasiz cikti

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Haber Yorumlarımustafa.tukat:

Bunlar gerçek yüzlerini ve nasıl iş tuttuklarını yavaş yavaş belli ediyor. Hem kardeşim, CHP’yi kendileri ifşa etti. Nedir derdiniz Cumhurbaşkanımızdan da her konuda ona utanmadan laf söylüyorsunuz? Hakka giriyorsunuz, bunun vebali çok büyük!

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Haber YorumlarıAyy Ayy:

Şu CHP bizim dizilere benziyor. Kim kime, dum duma. Ama asla sorumluluk almak yok.

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Haber YorumlarıGenco:

İyice gülünç bir hal aldınız… Lider, İmamoğlu’nu destekliyoruz diyor, liderin seçmeni “ İnce Başkan “ sloganı atıyor. Ahmet Kaya’nın “ başım belada “ adlı bir şarkısı vardı ; nerden baksan tutarsızlık nerden baksan ,,,, :)))

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

bunu yapmayacaktın ince inceldigin yerden koparırlar daha önce yaptıkları gibi

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

boşluğu buldu ince yakın yeni başka

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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

BENCE ZENNE OLSAYDIN DAHA EĞLENCELİ OLURDU.HEP ÜZÜNTÜMÜ OLACAK EGLENCEDE LAZIM

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Haber YorumlarıŞener null:

Chp den senin kuyruğuna teneke bağlayıp kovdular ve sen gidip o otobüse çıkıp halâ nutuk atabiliyon.Yalakalığın nirvanası!!!Ne diyelim ADAM DEĞİLMİŞSİN...

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Haber YorumlarıRevolver:

bölemediğiniz muhalefet gücünüze mi gitti ??!!

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