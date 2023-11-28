Melih Gökçek'in Kanuna Aykırı Satın Aldığı Konutlar ABB'ye Geri Verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in daha önce belediye lojmanı olan Ankara'nın Dikmen semtindeki konutları kanuna aykırı biçimde satın almasına ilişkin açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını verdiğini bildirdi. Açıklamada, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek'in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların ABB adına tesciline karar verdi. Böylece 2018 yılında 7,9 milyon liraya satılan dört adet dubleks konut tekrar ABB'nin oldu. Gökçek, hukuksuz bir biçimde ikamet ettiği Dikmen'deki evden tahliye edilecek" denildi.

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in daha önce belediye lojmanı olan Ankara'nın Dikmen semtinde kanuna aykırı olarak satın aldığı belirtilen lüks konutlara ilişkin, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın açtırdığı davada karar çıktığı duyuruldu.

"SATIŞ, GÖKÇEK'İN KONUTLARDA OTURDUĞU ESNADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

ABB'den konuyla ilgili bugün yapılan açıklama şöyle:

"Gökçek, 2017 yılında ABB Başkanı görevini sürdürürken belediye lojmanı olarak kullandığı konutların satış ihalesini hazırladı. Kanunda açıkça Belediye Başkanı ve yakınlarının görevden ayrıldıktan sonra üç yıl içerisinde ihaleye giremeyeceği belirtilmesine rağmen ihaleyi Gökçek'in eşi Nevin Gökçek ile avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen iş ortaklığı kazandı. Gökçek, görevinden ayrıldıktan sonra iki ay içerisinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam etti. Satış, Gökçek'in konutlarda oturduğu esnada gerçekleştirildi.

"GÖKÇEK'İN OTURDUĞU KONUT İLE OFİSİN ABB ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLDİ"

Mansur Yavaş yönetimindeki ABB Hukuk Müşavirliği, kamu malı olan konutların satışının usulsüz olduğu iddiasıyla dava açtı. Davada, konutların ihale edilmesindeki usulsüzlüklerin yanı sıra kıymet takdir komisyonu raporunda Gökçek'in projeye aykırı olarak yaptırdığı ve ihale bedelini etkileyecek olan havuzun da değerlendirilmediği vurgulandı. Yerel mahkemenin aldığı karara ABB yönetiminin yaptığı itiraz kabul edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek'in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi.

"FATİH ATALAY, SALİH ÇELEN VE NEVİN GÖKÇEK ADINA OLAN TAPU KAYITLARININ İPTALİ"

Kararda 'emredici kanun hükümlerine aykırı şekilde yapılan ihale sonucunda oluşan sicilin hukuken geçerli bir sebebinin bulunmadığı ve dava konusu taşınmazların davalılar adına tescilinin yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu anlaşılmakla (…) davanın kabulü ile Fatih Atalay, Salih Çelen ve Nevin Gökçek adına olan tapu kayıtlarının iptali ile bu taşınmazların davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verilmiştir' ifadeleri yer aldı.

"ABB YENİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK"

Böylece 2018 yılında 7 milyon 900 bin liraya satılan dört adet dubleks konut tekrar ABB'nin oldu. Gökçek, hukuksuz bir biçimde ikamet ettiği Dikmen'deki evden tahliye edilecek.

ABB'nin daha önce aynı konuda yapmış olduğu suç duyurusuna Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti. ABB, mahkeme kararından sonra dosyanın yeniden açılması için Savcılığa başvuracak."