Mekke İttifakı, Suudi Arabistan'a yönelik saldırı ve tehditleri reddettiğini açıkladı

Mekke İttifakı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Taraflar, Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirler ile sivil ve ekonomik tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınamış, Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdidi kesinlikle reddettiklerini teyit etmişlerdir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı