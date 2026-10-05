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Mekke İttifakı, Suudi Arabistan'a yönelik saldırı ve tehditleri reddettiğini açıkladı

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Mekke İttifakı, Mekke ve Medine’ye yönelik saldırı teşebbüsünü ve Suudi Arabistan’daki sivil ve ekonomik tesislere yönelik saldırıları en sert şekilde kınadı. İttifak, Suudi Arabistan’ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırı veya tehditleri reddettiklerini teyit etti.

Mekke İttifakı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Taraflar, Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirler ile sivil ve ekonomik tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınamış, Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdidi kesinlikle reddettiklerini teyit etmişlerdir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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