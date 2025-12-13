Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Mehmet Akif Ersoy soruşturması ile ilgili iddialarda adı geçen Furkan Torlak, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa etti.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile ilgili öne sürülen yeni iddialar istifa getirdi.

Polise ifade veren 35 yaşındaki bir kadın spiker, Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'la üçlü ilişki yaşadıklarını belirterek, "Etiler'deki evde buluştuk. Manaz, Ersoy ve Ece A. parayı rulo yaparak kokain içtiler" iddiasında bulundu.

DİKKAT ÇEKEN BİR İSİM DE İDDİALARDA YER ALDI

Spiker, Ersoy'un kendisini Ankara'dan gelen Furkan T. ile tanıştırdığını ifade ederek, "Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı. Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekâna gidecektik' dedi. Ancak mekân yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık." şeklinde konuştu.

İSTİFA ETTİ

İfadede Furkan T. olarak yer alan kişinin Furkan Torlak olduğu ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevini yürüttüğü öğrenilirken; iddiaların ardından açıklama yapan Torlak istifa etti.

"Bugün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, adli bir süreçle ilgili yer alan haberde adımın geçtiğini öğrenmiş bulunuyorum" diye yazan Torlak, "İçeriği ve bağlamı itibarıyla rahatsız edici olan söz konusu haberde, hakkımda herhangi bir suçlama bulunmamasına rağmen ismimin anılması, şahsım adına üzüntü verici bir durumdur" ifadelerini kullandı.

"MEHMET AKİF ERSOY'U ÇOCUKLUĞUMDAN İTİBAREN TANIYORUM"

Torlak ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Haberde adı geçen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çoğu kişinin malumu olduğu üzere çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşımdır. Şahsıma yönelik herhangi bir isnat söz konusu olmamasına rağmen, kişisel olarak hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum.

Bununla birlikte çalıştığım kurumun böyle bir haber bağlamında anılması, kesinlikle isteyeceğim en son şeydir. Devletin ve kurumlarının itibarı, şahısların itibarından üstündür. Bu nedenle görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına yürütmekte olduğum görevden istifa etme kararı almış bulunuyorum."