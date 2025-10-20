MED9 Ülkelerinden İsrail'e Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısı

Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa'daki Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin oluşturduğu MED9 grubu ülkelerinin liderleri, İsrail'e Gazze'ye insani yardım geçişlerini serbest bırakma çağrısı yaptı.

Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa'daki AB üyesi ülkelerin oluşturduğu MED9 grubu ülkelerinin liderleri, 12. MED9 Liderler Zirvesi için Slovenya'nın sahil kenti Portoroz'da bir araya geldi. Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Malta, İtalya, Slovenya ve İspanya liderlerinin katıldığı zirvede AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Ürdün Kralı II. Abdullah da konuk olarak yer aldı. Liderler, zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'nın rekabet gücü ve Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'da barış sürecinin gündemi oluşturduğu zirvenin ev sahipliğini üstlenen Slovenya'nın Başbakanı Robert Golob, basın toplantısında MED9 grubu ülke liderlerinin Gazze'de sağlanan ateşkesi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan barış planını desteklediğini söyledi. Golob, "Ancak planın sadece başlangıç aşamasının değil, tüm yönleriyle hayata geçmesini bekliyoruz. Bu bağlamda hem üye devletlerin ayrı ayrı hem de grup olarak Avrupa Birliği'nin barış sürecinin ilerlemesini desteklemek için atabileceği somut adım ve tedbirleri ele aldık" dedi.

Bu açıdan öne çıkan somut tedbirlerden birinin de Gazze için bir BM Güvenlik Konseyi kararı hazırlanması olduğunu vurgulayan Golob, "Bu karar, Gazze için bir istikrar gücünün derhal başlatılmasını ve bu gücün anlaşmanın tam olarak uygulanmasını garanti altına alacak açık bir yetki tanımıyla görevlendirilmesini içermelidir. Ayrıca tüm insani yardımların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunduk. İnsani yardımları engellemek için hiçbir mazeret olamaz. İsrail hükümetinin Refah geçiş noktasını ve diğer sınır geçişlerini açmasını, insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını sağlamak üzere bekliyoruz. Son olarak Gazze'de sahada gazetecilerimizin bulunabilmesi, anlaşmanın tüm taraflarca tam olarak uygulandığının garanti altına alınması açısından en etkili yöntem olacaktır" dedi.

"Ukrayna'nın geleceği konuşulacaksa, masada Ukraynalılar da olmalı"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, basın toplantısında ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macaristan'da yapacakları görüşmeye ilişkin bir soruya cevabında, "Bence aralarındaki ikili gündeme ilişkin konuları görüşmek üzere bir araya gelmeleri iyi bir şey. Ancak eğer Ukrayna'nın geleceği konuşulacaksa, masada Ukraynalılar da olmalı. Eğer Avrupa meseleleri ve Avrupa'nın güvenliği konuşulacaksa, masada Avrupalılar da olmalı. Bu durum üzücü ancak biz Ukrayna'yı cesur direnişinde desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"İnsani yardımların Gazze'ye girişi olması gerektiği kadar güvence altında değil"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, basın toplantısında Gazze'deki ateşkes ihlallerinde sorumluluğun kime ait olduğuna ilişkin bir soruya, "Ateşkesin korunmasını ve sürdürülmesini istiyoruz. Aynı zamanda insani yardımların Gazze'ye girişi de sağlanmalı ki şu anda bu, olması gerektiği kadar güvence altında değil. Son olarak Filistin ve İsrail arasında barışçıl bir çözüme doğru ilerlediğimizden emin olmalıyız. Sorumluluğun kime ait olduğu konusuna gelince, önemli olan tek bir tarafı suçlamak değil, ateşkesin şartlarına tam olarak uyulmasını sağlamaktır. Her iki taraf da barışa bağlılığını göstermelidir" cevabını verdi.

"Filistin devletini tanıma kararını, Filistinli çocukların durumunu gördükten sonra aldık"

Malta Başbakanı Robert Abela ise, ülkesinin New York'taki BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıma kararını alma sürecine ilişkin açıklamasında, "Bu Gazze'den ve Batı Şeria'dan gelen çok sayıda Filistinli çocuğu adalarımızda ağırladıktan sonra oldu. Çocukluklarının en güzel dönemlerini yaşamaları gerekirken engelli hale geldiklerini, ailelerini, erkek ve kız kardeşlerini, sevdiklerini kaybettiklerini gördük. Hayatta sahip oldukları her şeyi yitirmiş bu çocukları gördükten sonra barış planının ardından temkinli bir iyimserlik içinde olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

İtalya, Gazze'ye güvenlik gücü göndermeye hazır

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, basın toplantısında Refah Sınır Kapısı'nda görev yapmak üzere güvenlik gücü göndermeye hazır olduklarını söyledi. İtalyan askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılabileceğini vurgulayan Tajani, "Böylece Mısır bağlantılı geçişin denetlenmesine katkı sağlayabiliriz. Gerekirse Eriha'ya başka birlikler gönderip, Filistin Yönetimi güvenlik güçlerini eğitmeye de hazırız. Birleşmiş Milletler himayesinde bir barış gücü oluşturulursa, İtalya üzerine düşeni yapmaya ve bu güce katılmaya hazırdır" dedi. - PORTOROZ