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Meclise "İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun" başvurusu

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- Vatandaşların TBMM Dilekçe Komisyonuna yaptığı başvurularda "seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilmesi, İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkent yapılması, kamusal alanda cep telefonu hoparlöründen konuşmanın yasaklanması, Ege isminin kullanımının yasaklanarak mevcut isimlerin Efe olarak değiştirilmesi" gibi talepler dikkati çekti

TBMM Dilekçe Komisyonuna verilen dilekçelerde, seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilmesi, İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkent yapılması, kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörü açık biçimde konuşmanın yasaklanması, Ege isminin kullanımının yasaklanarak mevcut isimlerin Efe olarak değiştirilmesi gibi taleplerde bulunuldu.

AA muhabirinin, vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonunun aylık faaliyet raporundan derlediği bilgilere göre, Komisyona temmuz ayında 1610 başvuru yapıldı.

Dilekçelerden 207'si kadınlardan gelirken, Komisyona en çok çalışma ve sosyal güvenlik alanı ile adalete ilişkin konularda başvuruldu.

Komisyona en çok başvuru yapan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Dilekçe Komisyonuna başvuran bir kişi, resmi nikah sırasında edilen evlilik yemininin yasaklanması, evlilik çağındaki kişiler için doğrudan bu alana odaklanmış resmi bir devlet kurumunun kurulmasını istedi.

Komisyona verilen dilekçelerde, bedelli askerlik kapsamında verilen temel eğitime, isteğe bağlı olarak insansız hava sistemleri ve FPV dron kullanımına ilişkin uzmanlık modülü eklenmesi, seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilmesi, özel dedektiflik şirketlerinin faaliyetlerinin yasaklanması, okul bahçelerinin yaz tatilinde mahalle çocuklarının kullanımına açılması ve İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkent yapılması yönünde taleplerde bulunuldu.

Dilekçe Komisyona gelen taleplerden dikkati çeken bazıları şöyle:

"Suç olaylarında kullanılmasının önlenmesi amacıyla sivri uçlu bıçakların üretiminin yasaklanması, Ege isminin kullanımının yasaklanarak mevcut isimlerin Efe olarak değiştirilmesi, ülkenin belli bölgelerinde başlık parası uygulamasının yasaklanması, AVM'lerin pazar günü kapalı olması, tüm devlet kurumlarında kartlı mesai kontrol sistemine geçilmesi, annelere asgari ücret verilmesi ve çocuk başına asgari ücret düzeyinde yardım yapılması, kamuda memur olanların mesaisinin haftada 4 gün olarak düzenlenmesi, ülke genelini etkileyen doğal afet durumlarında kiraların 2 yıl boyunca sabit tutulması, kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörü açık konuşmanın yasaklanması, kamu personel alımlarında akademik not ortalamasının esas alınması."

Bir vatandaş ise kamu kurumlarının sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasını, duyuru ve bilgilendirmelerin sosyal medya yerine resmi internet siteleri ve yerli platformlar üzerinden yapılmasını istedi.

Komisyon, vatandaşların sorun ve taleplerinde çözüme katkı sağlıyor

Komisyon, vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması ve taleplerinin karşılanmasında aktif rol üstleniyor.

Bir vatandaşın, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde TOKİ tarafından teslim edilen konutta imalat kusurları ve giderilmeyen eksiklikler bulunduğunu belirterek gerekli işlemlerin yapılmasını istemesi üzerine ilgili kurumla irtibata geçilerek talebin karşılanması sağlandı.

Komisyon, Şanlıurfa'da bir mahalleye spor kompleksi yapılması yönündeki talebin, bir vatandaşın Eskişehir'deki evinin yakınındaki parkta gece geç saatlere kadar gürültü yapıldığı yönündeki şikayetinin, İstanbul'da bir tekstil işletmesinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği beyanının, Konya'nın Karatay ilçesindeki kaçak su kuyuları konusunda gerekli işlemlerin yapılması yönündeki başvuruların ardından ilgili kurumlarla irtibata geçerek taleplerin yerine getirilmesine yardımcı oldu.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, dilekçe hakkının yalnızca bireysel bir yol değil, vatandaşların yönetime katılımının ve toplumsal beklentilerin Meclis'e taşınmasının en etkili araçlarından biri olduğunu belirtti.

Komisyona ulaşan ve toplumun farklı kesimlerinden gelen sorunları ve beklentileri yansıtan dilekçelerin kendileri için önemli bir veri kaynağı oluşturduğunu ifade eden Karamık, "Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarından kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede dile getirdiği talepler, çözüm süreçlerimize ışık tutmuş, demokratik katılımı daha da güçlendirme yönündeki kararlılığımızı pekiştirmiştir." dedi.?

Kaynak: AA
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