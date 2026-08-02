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Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havadan ve karadan yürütülen etkili mücadeleler sonucunda Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havadan ve karadan yürütülen etkili mücadeleler sonucunda Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

5 GÜNDE 314 YANGINLA MÜCADELE EDİLDİ

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınları tamamen kontrol altına alındı. Rüzgarın şiddetini artırdığı 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülkemiz genelinde 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale ettik. Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın alevlere karşı verdiği etkin ve aralıksız mücadele sonucu çok şükür bu yangınların tamamını kontrol altına aldık. Ancak yangın riski halen devam ediyor. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat teyakkuzda olmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

"EN UFAK DUMAN GÖRÜLDÜĞÜNDE YETKİLİLERE HABER VERİN"

Ayrıca Bakan Yumaklı, dışarıda ateş yakılmaması, yangına sebebiyet verilecek davranışlardan kaçınılması ve en ufak bir duman veya alev görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi çağrısında da bulunmayı ihmal etmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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