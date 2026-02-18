Haberler

Meclis'teki kavga sonrası CHP'li Tanal'a sert sözler: Mahmut Bey acınızı unuttunuz herhalde!

Meclis'teki kavga sonrası CHP'li Tanal'a sert sözler: Mahmut Bey acınızı unuttunuz herhalde!
Geçtiğimiz günlerde Adalet ve İçişleri bakanlarının yemin töreni sırasında Meclis'te yaşanan kavga, siyaset gündemine damga vurdu. Olayın ardından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, darbedilerek burnu kanayan CHP milletvekili Mahmut Tanal'a 'Siz herhalde acınızı unuttunuz. Haddinizi bilin!' ifadelerini kullandı. Meclis'teki fiziksel gerilimin yankıları sürerken, bu kez söz düellosu yaşandı. Çankırı ve Tanal arasında kürsüde sert bir tartışma çıktı.

  • TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li Mahmut Tanal ile AK Parti'li Osman Gökçek arasında fiziksel kavga yaşandı.
  • Kavgada Mahmut Tanal'ın burnunun kanadığı görüldü.
  • AK Parti'li Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Tanal'a 'Acınızı unuttunuz herhalde' ve 'Haddinizi bilin' sözlerini söyledi.

Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon zirve yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni öncesinde başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü, Meclis salonu bir anda savaş alanını andırdı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Yaşanan kavgada vekillerin birbirine fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Gerilimin merkezinde CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek vardı. O anlara ilişkin paylaşılan fotoğraflarda Tanal'ın burnunun kanadığı görüldü.

SÖZLÜ TARTIŞMA SÜRÜYOR

Meclis'teki fiziksel gerilimin yankıları sürerken bu kez söz düellosu yaşandı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mahmut Tanal arasında kürsüde tartışma çıktı. Çankırı, yaşanan kavgaya gönderme yaparak Tanal'a sert sözlerle yüklendi:

"Mahmut Bey, siz herhalde acınızı unuttunuz. Acınızı unuttunuz herhalde. Haddinizi bilin, haddinizi bilin!"

