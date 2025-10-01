Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye küresel gücümüzü artıracak

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye küresel gücümüzü artıracak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye küresel gücümüzü artıracak
TBMM Genel Kurulu, 2 aylık aradan sonra bugün çalışmalarına başlıyor. Yeni yasama yılının açılış konuşmasında Terörsüz Türkiye mesajı veren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Artık milletin ayağına vurulmuş olan pranga tarihe karışacak. Hiç şüphem yok ki başaracağız ve Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacaktır. Terörsüz Türkiye küresel gücümüzü artıracak" dedi.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde; "TBMM yasama faaliyetlerinin yanı sıra millet adına denetim fonksiyonunu yerine getiren demokrasi platformudur. İsrail bölgemize açık saldırı yapıyor. TBMM buna karşı her zaman bir arada durmuştur.

"MİLLETİN AYAĞINA VURULMIŞ PRANGA TARİHE KARIŞACAK"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu terörü tamamen ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalardır. Komisyona katkı sunan siyasi partilere teşekkür ediyorum. Artık milletin ayağına vurulmuş olan pranga tarihe karışacak. Hiç şüphem yok ki başaracağız ve Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacaktır. Terörsüz Türkiye küresel gücümüzü artıracak.

"MECLİS İÇ TÜZÜĞÜ ÇALIŞMASINI ORTAYA KOYMALIYIZ"

Hiç şüphesiz bu parlamentonun üzerinde önemli başka sorumluluklar da vardır. Bunlardan birisi yeni bir anayasayı hazırlama sorumluluğudur. Yeni bir Meclis iç tüzüğü çalışmasını da ortaya koymak durumundayız.

"TÜRKİYE'DE SİYASİ MEŞRUİYETİN BİR TANE KAYNAĞI VARDIR"

Meşruiyet tartışmaları yok hükmünde. Türkiye'de siyasi meşruiyetin bir tane kaynağı vardır. O da bizatihi milletin verdiği iradedir. Tartışmalara not düşmek bakımından söylüyorum. Yeni yasama yılının yeni başarılara imza atmasını diliyorum."

