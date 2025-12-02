Meclis'te kahkahalara yol açan dil sürçmesi: Şişt, şişt sakin ol...

Haberler

Meclis Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin önerilerinin görüşüldüğü sırada yaşanan gerginlik, yerini zaman zaman eğlenceli anlara da bıraktı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'e yanıt verdiği sırada bir dil sürçmesi yaşayan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Ağır ol bakalım Sayın Emir. Sertab Erener'in güzel bir şarkısı var, 'Şişt şişt sakin ol, si**… sinirlerine hâkim ol'" demesi, bazı milletvekillerinin kahkahalarına neden oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisinin "iklim değişikliği ve kuraklık", İYİ Partinin "sermaye piyasaları", DEM Parti'nin "ceza ve tevkifevleri" ve CHP'nin "TRT"ye ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

MHP-CHP GRUP BAŞKANVEKİLLERİ ARASINDA TARTIŞMA

Önerilere ilişkin oylamaların ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında ikili, şarkı sözleri üzerinden birbirine göndermelerde bulundu.

KAHKAHALARA YOL AÇAN DİL SÜRÇMESİ

Tartışma sırasında Akçay, Emir'e yanıt verirken bir dil sürçmesi yaşadı ve "Ağır ol bakalım Sayın Emir. Sertab Erener'in güzel bir şarkısı var, 'Şişt şişt sakin ol, si**… sinirlerine hakim ol.'" ifadelerini kullandı. Bu sürçme, bazı milletvekillerinin kahkahalarına neden oldu.

