Meclis'te Gerginlik Arttı

TBMM Genel Kurulu'nda grup önerilerinin görüşmeleri sırasında tartışma çıktı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in konuşması sırasında tartışma yaşandı. Genel Kurul'da İYİ Parti'nin, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan sel felaketlerinin tüm boyutlarıyla araştırılmasına ilişkin grup önerisi ile Yeşil Sol Parti'nin depremzedelerin yeni yaşamlarının kurulması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla verdiği grup önerisi reddedildi.

CHP'nin vize sorununa ilişkin verdiği grup önerisinin görüşmelerinde, İYİ Parti Grubu adına söz alan Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in konuşması sırasında tartışma çıktı. Çömez, "Türk vatandaşları Avrupa'dan vize alamaz hale geldi. İş adamları mağdur, sanatçılar mağdur tek adam rejimi mağrur" ifadelerine karşılık AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'den geldi. Karayel önce CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Milletimiz soruyor niye gitmiyor gitmekte olan? adam ne dedi, 'çıkmışsın yenmiş'. Tek adamı gösterdiniz. İçinizdeki tek adama bakın. Yurt dışına çıkanlardan bahsettiniz. Ülkesinden kaçıp yurt dışında dolaşıp buraya çıkıp milletvekili olanlar var" dedi.

Karayel'in konuşmasına; CHP'liler oturdukları yerden sert tepki gösterdi.

Karayel ardından Çömez'e cevap olarak, "Bu kürsüde yurt dışında dolaşıp buraya gelen ve bu kürsüye çıkanları da gördük. Bu mecliste ülkesinden kaçıp yurt dışında dolaşıp şimdi milletvekili olduğu için buraya çıkanlar var" ifadelerini kullandı.

ÇÖMEZ, KARAYEL'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Karayel'in bu sözleri üzerine Turhan Çömez yerinden kalktı ve parmak sallayarak Karayel'in üzerine yürüdü. Bu sırada AK Parti sıralarından da ayağa kalkanlar oldu. Milletvekillerinin araya girmesiyle olası kavga önlenirken, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.

Verilen aranın ardından, Çömez 'sataşmadan' nedeniyle söz alarak kendini savundu.

NEDEN YURT DIŞINA ÇIKTIĞINI ANLATTI

Çömez, yurtdışına nasıl gittiğini ve başına gelenleri Genel Kurul kürsüsünden anlatırken, FETÖ tarafından kendine kumpas kurulduğunu ifade etti.

Çömez, "22'nci Dönemde bu çatı altında, bu Parlamentoda son derece samimi, son derece iyi niyetli, yurtsever bir tavırla görev yaptım; beğenen vardır, beğenmeyen vardır. Dönemin sonunda kamuoyuna açık bir mektup yazarak o dönemde beraber olduğum siyasi yapıdan ayrıldığımı ve siyaseti o dönem için noktaladığımı kamuoyuyla paylaştım, bir süre sonra da Haziran 2008 kendimi yetiştirmek, geliştirmek ve dil öğrenmek üzere yurt dışına gittim. Tam bir buçuk ay sonra evim basıldı, 60'a yakın polis tarafından evim basıldı, ailem, eşim, çocuklarım ağır bir zulme maruz kaldı ve çok ama çok travmatik ve zor bir süreç geçirdik" dedi.

Bu sözler üzerine AK Partililer oturdukları yerden, 'geç bunları' diyerek tepki gösterdiler.

Konuşmaların ardından CHP grup önerisi reddedildi. AK Parti'nin, Genel Kurul'un gündemine ilişkin önerisi ise kabul edildi.