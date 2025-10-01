Haberler

Meclis açılışında DEM Parti ve İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı

Meclis açılışında DEM Parti ve İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı
Meclis açılışında DEM Parti ve İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı
TBMM 28'inci Dönem Dördüncü Yasama Yılı, bugün gerçekleştirilen özel oturumla başladı. CHP, Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi'nin katılmadığı oturumda, DEM Parti ve İYİ Parti dahil diğer partiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşıladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci Dönem Dördüncü Yasama Yılı bugünkü açılışla başladı. Genel Kurul'da yapılan özel oturumda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma gerçekleştirdi.

Kurtulmuş konuşmasında meşruiyet tartışmalarına değinerek, "Meşruiyet tartışmaları TBMM için yok hükmündedir. TBMM meşruiyetin kaynağıdır. Milletten başka hiçbir güç meşruiyet sağlayamaz." dedi.

CHP SIRALARI BOŞ KALDI

Açılışa CHP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) katılmadı.

DEM PARTİ VE İYİ PARTİ AYAKTA KARŞILADI

Dem Parti ve İYİ Parti dahil oturuma katılan partiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşıladı.

Meclis açılışında DEM Parti ve İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı

Abdullah Karlıdağ
