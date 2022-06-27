Mayın tartışması alevleniyor! Özdağ'dan kendisine 'meczup' diyen Bakan Soylu'ya videolu yanıt

Mültecilere yönelik sert söylemleri ile gündeme gelen ve her fırsatta "Suriyelileri geri göndereceğiz" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'nde ses getirecek bir çıkış yaptı. Yarın Suriye sınırına ilk mayını döşeyeceğini belirten Özdağ, "Yarın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gidiyorum. Reyhanlı'da, Türkiye- Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz. Buradan tüm dünyaya duyuruyorum" ifadelerini kullandı. Özdağ'ın bu çıkışına ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan jet yanıt geldi.

"MİLLETVEKİLİ DEMEYE DİLİM VARMIYOR"

İzmir Emniyet Müdürlüğüne yeni araçların tahsis edilmesi nedeniyle Konak Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Bakan Soylu, Özdağ'ı hedef aldı. Zafer Partisi liderini uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olarak nitelendiren Soylu, "Bugün Gazi Meclisimizde milletvekili demeye de ağzım dilim varmıyor da birisi, yani kullanılmaya çok müsait olan, kullanılan, uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olmuş birisi diyor ki; 'Elime mayın alıyorum, mayınla beraber Hatay sınırına gideceğim.' Hatay sınırına mayın döşeyecekmiş. Meczup desen meczup, aklını kaybetmiş desen aklını kaybetmiş. ya ne yapmaya çalışıyorsun? Fikrin, zikrin düşüncen ne?" dedi.

"BU IRKÇILIKLA ELİNE NE GEÇECEK?"

Özdağ'ın ırkçılık yaptığını söyleyen Soylu, "Yani kimsenin aklına gelmeyecek bir işle beraber medyada, Türkiye'de gündem olmayı hayal ediyorsan bunun farklı yöntemleri de var. O yöntemleri kullanarak bunu gerçekleştirebilme imkanına sahip olabilirsin. Bu ülkenin bir medeniyeti var. Bu milletin bir karakteri var. Niye zorlamaya çalışıyorsun her şeyi? ve niye bir yabancı düşmanlığı, bir ırkçılık ortaya koymaya çalışıyorsun? ve bu ırkçılıkla beraber eline ne geçecek? Bunu ne yapacaksın?" ifadelerini kullandı.

"AKIL SAĞLIĞI MESELESİ"

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Neymiş, gidecekmiş sınıra mayın döşeyecekmiş, ya sınırın kilometrelerce uzağına senin girebilmene biz müsaade eder miyiz? Elbette ki bir bakanın da kendine ait hukuki sorumluluğu var, milletvekilinin de kendine ait hukuki sorumluluğu var. Öyle herkesin istediği her yere han kurabilmesine kimse müsaade etmez. Herkes hukukun içerisinde hareket etmekle mükelleftir. Akıllara zarar bir şey. Yani bu anlayışla, farklı bir düşünceyle yaklaşmanın ben bir ruh sağlığı ve akıl sağlığı meselesi olduğunu uzun zamandan beri söylüyorum. Ama elbette ki bu benim alanım değil tıbbın alanı, inşallah onlar da gerekli çareyi ortaya koyacaklardır."

ÖZDAĞ'DAN BAKAN SOYLU'YA VİDEOLU YANIT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik suçlamalarına bugün Twitter hesabından yayınladığı bir videoyla yanıt veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şu ifadeleri kullandı;

"Ottawa Antlaşması ile birçok ülke tam sayı 164. Sınırlarında mayınları sökmeye karar verdi ve Türkiye de bu anlaşmaya imza attı ve sınırlarımızdaki mayınları söktüler. Ve sonra Suriye'den büyük göç başladı. 2015'ten itibaren de Avrupa Birliği finansmanıyla İran sınırındaki mayınlarımız söküldü ve daha sonrasında halen devam eden Afgan göçü başladı.

"SINIRLARIMIZDA MAYIN OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Biz Zafer Partisi olarak ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve bu anlaşmaya imza atmayan sınırlarından mayınları sökmeyen birçok ülke gibi Zafer Partisi olarak Türkiye'nin güvenliği için sınırlarda mayın olması gerektiğine inanıyoruz. Bundan dolayı da Zafer Partisi'ni desteklerseniz, sınırlarımızın güvenliğini korumayan 2 metrelik duvarlarla değil sınırlarda entegre bir istihbarat sistemi kurarak ve sınırlarımızı tekrar mayınlayarak yüzde yüz güvenlik sağlayacağız. Çünkü Türkiye önümüzdeki süreçte tam hedef olmak durumunda ve tam hedef olarak da ülkemizin sınırlarını ancak bu şekilde koruyabileceğimizi düşünüyoruz.

"ULUSLARARASI İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ DİYE BİR ŞEY OLMAZ"

Bunu dün açıkladım, bunun üzerine Süleyman Soylu beni uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olmakla suçlamış. Süleyman işini yine iyi yapmamışsın. Uluslararası istihbarat örgütü diye bir şey olmaz, yabancı servisler olur. Değil sen, bütün sistemin gelse, herhangi bir yabancı servisle doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilişkim olduğunu gösteremez, çünkü yok. Çünkü devletimiz her şeyi çok iyi biliyor. Genel Başkan yardımcısıyken daha Yüksekova'ya geldiğin zaman hangi baronlarla görüştün? Sen zannediyorsun ki sen herkesi izliyorsun. Ya devlet seni kaydediyor, anlamadın mı sen hala?

"MECZUP DEĞİLİM, ÜLKEMİZİ SEVİYORUM"

Diyorsun ki Ümit Özdağ meczup. Çin Devlet Başkanı meczup, deli mi? ABD Başkanı deli mi? Pakistan, Hindistan devlet başkanları deli mi? Hayır bunlar ülkelerini seviyorlar. Biz de ülkemizi seviyoruz. O yüzden sınırlarımızın kevgir gibi olmasını istemiyoruz. Ve buna da izin vermeyeceğiz. Ben şimdi sınıra gidiyorum ve orada bir sembolik adım atacağız. Hadi engelle bakalım, engelle de görelim bakalım seni. Sen içişleri bakanı değil sen suçişleri bakanısın. Ve bir gün hak ettiğin cezayı da alacaksın. Üstelik bırak artık benimle laf dalaşına girmeyi, sana çok ağır şeyler söyleyen birisi var, onun söylediklerine cevap ver de görelim senin boyunu."