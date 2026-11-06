Mardin - Bakan Gürlek: Çalışanların hakkının yenilmesine asla rıza göstermeyiz

BAKANLAR GÜRLEK VE IŞIKHAN, MİDYAT ADLİYE SARAYI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte Midyat ilçesindeki Midyat Adalet Sarayı'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Işıkhan, açılışı yapılan Midyat Adalet Sarayı'nın hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

"Özellikle Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i Mardin'de ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Bakanlık görevini devraldığımız günden bu yana memleketim Mardin'e pek çok eserin kazandırılmasına hem tanıklık ettik, hem de katkı sağladık hamdolsun. Bugün de, toplumun temel direği olan adaletin tecelli noktası, kalesi olarak gördüğümüz adalet saraylarımıza bir yenisini daha eklemek üzere bir aradayız. Şehirlerimizi hak ettiği, yüksek standartlı binalara ve eserlere kavuşturarak, toplumsal huzurumuzu, birliğimizi ve beraberliğimizi temsil eden, koruyan ve sağlam temeller üzerinde taşıyan köklü kavramlara verdiğimiz değeri de ortaya koymuş oluyoruz. Bu anlayış, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çeyrek asırdır, aziz milletimizin refahı için hayata geçirdiğimiz her projede, gerçekleştirdiğimiz her icraatta temel prensibimiz olmuştur. Bununla birlikte, devletin milletle bağlarının tesisinde ve hizmetlerin gelişmesinde önemli bir rol oynayan kamu binalarımız, hem bugünümüz hem de gelecek nesiller için büyük bir kazançtır. Tüm Bakanlıklarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yol yürümekten onur duyduğumuz tüm bakan arkadaşlarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı idealimize yakışır daha nice yatırımı şehirlerimize kazandırmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin, hem maddi hem de manevi kalkınma mücadelesini hedeflerine ulaştıracak adımları tereddütsüz bir şekilde atmaya devam edeceğiz."

'15 BİN METREKAREYİ AŞAN YENİ ADALET SARAYINI KAZANDIRDIK

Törende konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek de ilçeye yapılan adalet sarayının 125 bini aşkın kişiye hizmet verdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Midyatımıza kazandırdığımız yeni adalet sarayının açılışını sizlerle birlikte gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Eserimizin ilçemize, Mardinimize, vatandaşlarımıza ve bütün yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Yargı çevresinde 125 bini aşkın vatandaşımıza hizmet veren Midyat Adliyemizde 22 hakim ve Cumhuriyet savcımız görev yapıyor. Soruşturmaların, duruşmaların, icra ve kalem hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi, teşkilatımız için dikkat ve emek gerektiren bir çalışma temposu oluşturuyor. Böylesine geniş bir nüfusa hizmet veren adliyemizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 15 bin metrekareyi aşan yeni adalet sarayımızı ilçemize kazandırdık. Yargı mensuplarımızın, avukatlarımızın ve personelimizin daha elverişli şartlarda çalışmasına, vatandaşlarımızın işlemlerini daha düzenli bir ortamda takip etmesine imkan sağladık. Midyatlı hemşerilerimiz, haklarını ararken imkansızlıklarla uğraşmasın istiyoruz. Devletin görevi, vatandaşının adalete giden yolunu kolaylaştırmaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, adalet teşkilatımızın imkanlarını güçlendiren yatırımlar ülkemizin dört bir yanında hayata geçirilmiştir. Kendilerine, bu hizmetlere ve yargı camiamızın ihtiyaçlarının karşılanmasına verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum."

'VATANDAŞIN ZAMANINI DA HAKKI KADAR KIYMETLİ BİLMEK ZORUNDAYIZ'

Bakan Gürlek, teknolojik imkanlarla hayata geçirilen uygulamaların vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren üzerinde önemle durduğumuz meselelerden biri, insanımızın adalet hizmetine ulaşırken ve dosyasının sonucunu beklerken karşılaştığı güçlükleri azaltmaktır. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Alo Adalet 135 hattını ülke genelinde hizmete sunduk. Beş yılı aşan dava ve üç yılı aşan soruşturma dosyalarındaki gecikmelere ilişkin başvuruları alıyor, değerlendirilmesini sağlıyoruz. Vatandaşlarımız bu kapsamdaki taleplerini adliyelerdeki Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına bizzat başvurarak veya UYAP Vatandaş Portal üzerinden de iletebiliyor. Vatandaşımızın adalet talebini duymak kadar, gecikmeye ilişkin başvurusunu takip etmek de sorumluluğumuzdur. Amacımız, yargı yetkisine ve bağımsızlığına saygı içinde, gecikmeye yol açan idari ve teknik aksaklıkları tespit ederek çözümüne katkı sunmaktır. Başvurusunu ileten vatandaşımız, talebinin değerlendirildiğini ve yaşadığı güçlüğün takip edildiğini bilmelidir. Hizmete erişimi kolaylaştıran bir diğer adımımız e-Avukat uygulamasıdır. Avukatlarımızın ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklularla görüntülü görüşebilmesine imkan sağlayarak ulaşım yükünü azaltıyor, savunma hakkının etkin kullanılmasını destekliyoruz. Benzer bir yaklaşımla Antalya, İzmir Adnan Menderes, Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanlarında adliye hizmetlerini yirmi dört saat esasına göre sunuyoruz. İlgili adli işlemlerin havalimanında yürütülebilmesiyle sevk ve bekleme kaynaklı zaman kaybını azaltıyoruz. Adalet hizmetinde vatandaşın zamanını da hakkı kadar kıymetli bilmek zorundayız. Gereksiz yere uzayan her işlem, insanımız için yeni bir yolculuk, işinden ayrı kaldığı bir gün ve ailesiyle birlikte taşıdığı bir kaygıdır. Bu nedenle teknolojiyi, personelimizi ve hizmet imkanlarımızı vatandaşın üzerindeki yükü hafifletecek şekilde değerlendiriyoruz."

Salih KESKİN-Seyfettin EKEN-Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı