Mansur Yavaş tepki çeken sözleri nedeniyle geri adım attı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan tepkilere neden olan "Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki muameleyi de aynı şekilde bekliyoruz" sözlerine ilişkin ilk açıklama geldi.

"ÇİFTE STANDARDI ELEŞTİRDİM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tartışmalara neden olan sözlerinin çarpıtıldığını belirtti. Yavaş, "Saraçhane'de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim." dedi.

"AYNI MÜSAMAHANIN SARAÇHANE VE KIZILAY'A DA GÖSTERİLMESİNİ İSTEDİM"

Yavaş, "Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane'de ya da Ankara Kızılay'da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli suyla müdahale edilmesini eleştirdim. Bu eleştirimiz, anayasal haklara yönelik farklı muameleyedir. Biz, herkese eşit uygulama istiyoruz. Maalesef yine algı operasyonuyla, karalama kampanyası başlatmaya başladılar. Dün 'PKK sevdalısı' dediler, bugün 'Kürt düşmanı' diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin: Ne bu algılara teslim oluruz, ne halkımıza sırt çeviririz." ifadesini kullandı.

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