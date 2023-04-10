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Mansur Yavaş: Seçim çalışmalarına başlayacağım için 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım

Politika Haberleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldığı son kararı duyurdu. Yavaş, "Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için Pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim çalışmalarını hızlandırıyor.

"BELEDİYENİN OLANAKLARINI KULLANMAYACAĞIM"

Katıldığı canlı yayında süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs tarihine dek belediyeden maaş almayacağını söyledi. Yavaş, "Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için Pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım, izne ayrılacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener bazen de Ekrem Bey'le programlara katılacağız." ifadelerini kullandı.

SEÇİM ÇALIŞMALARI İÇİN YENİ HESAP AÇMIŞTI

Öte yandan Yavaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından yeni bir karar almıştı. Twitter hesabından duyuru yapan Yavaş, yeni bir hesap daha açtığını belirterek, "Yönetim anlayışımız gereği bu hesabı sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğim. Seçim sürecindeki çalışmalarımız için ise yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum." demişti.

Mansur Yavaş'tan sürpriz seçim kararı: 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım

Seçim Sonuçları

Ankara Seçim Sonuçları
Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş Seçim 2023 Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

ismail balcı:

Belediyede kal da Ankaranın sorunlarını çöz.Sen maaş almayacağım diyerek şow peşindesin.İşiniz gücünüz reklam.Peki bu ay geçimini nasıl sağlayacaksın çoluk çocuk aç kalmasın.Yemezler Mansur bey.

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Davut Sansar:

nasıl çalışmakbu 40 dakkadır otobüs bekliyom

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Hakan Arslanoglu:

Belediye başkanı maaşları asgari ücret olsaydı, Mansur bey o zaman seçim çalışmalarında fazla mesai yaptım diye mesai ücreti bile alırdı..

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