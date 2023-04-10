Mansur Yavaş: Seçim çalışmalarına başlayacağım için 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldığı son kararı duyurdu. Yavaş, "Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için Pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim çalışmalarını hızlandırıyor.

"BELEDİYENİN OLANAKLARINI KULLANMAYACAĞIM"

Katıldığı canlı yayında süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs tarihine dek belediyeden maaş almayacağını söyledi. Yavaş, "Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için Pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım, izne ayrılacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener bazen de Ekrem Bey'le programlara katılacağız." ifadelerini kullandı.

SEÇİM ÇALIŞMALARI İÇİN YENİ HESAP AÇMIŞTI

Öte yandan Yavaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından yeni bir karar almıştı. Twitter hesabından duyuru yapan Yavaş, yeni bir hesap daha açtığını belirterek, "Yönetim anlayışımız gereği bu hesabı sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğim. Seçim sürecindeki çalışmalarımız için ise yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum." demişti.