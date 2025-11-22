Haberler

Mansur Yavaş'tan İçişleri Bakanlığı'na Tepki: 'Danıştay'a İtiraz Edeceğiz'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın kendisi ve Özel Kalem Müdürü hakkında soruşturma izni verdiğini belirterek, bu karara itiraz edeceklerini açıkladı. Yavaş, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inandıklarını belirtti.

'EN KISA SÜREDE DANIŞTAY'A İTİRAZ EDECEĞİZ'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, "Hatırlanacağı üzere; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen konser soruşturması kapsamında, adımın dahi yer almadığı bir iddianame için İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edilmişti. Bu talep üzerine bakanlık belediyemize müfettiş görevlendirmiş, ben de yazılı ifademi sunmuştum. Bakanlık; daha önce ifade dahi almaya gerek görmediği bu konuda, bu kez benim ve Özel Kalem Müdürüm hakkında soruşturma izni kararı vermiştir. Oysa geçmiş döneme ilişkin onlarca şikayette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken, bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay'a itiraz edeceğiz. Daha kapsamlı açıklamayı ise pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
