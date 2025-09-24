Mansur Yavaş'tan Gökçek hakkında bomba 'Gürcü masöz' iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021–2024 yılları arasındaki konser harcamalarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltılar yaşanırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş, düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Yavaş, eski başkan Melih Gökçek'i hedef alarak "Evinizde Gürcistanlı masözü belediyeden maaşını vererek çalıştırıyorsunuz. Bunu bir Allah'ın kulu belediyeye ödettir mi?" ifadelerini kullandı.

BEYAZ TV VE OSMANLISPOR İDDİASI

Gökçek döneminde Beyaz TV ve Osmanlıspor'un belediye kaynaklarıyla finanse edildiğini öne süren Yavaş, "Ankara halkı bunların kamu malına çöktüğünü görüp bizi bu yüzden göreve getirdi. Siz yapmayın diye. Biz yapmayacağız. Kardeşim olsa yolsuzluk yapandan hesabını soracağım" dedi.

"AVRUPA'DAN GETİRİLEN MANKENE 41 MİLYON"

Konser harcamalarına yönelik eleştirilere de yanıt veren Yavaş, "Bir konsere 40 milyon mu verilir deniyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa'dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün" ifadelerini kullandı.

"O EVDEN ÇIK GÖKÇEK"

Gökçek'e oturduğu ev üzerinden de yüklenen Yavaş, "Gökçek, usulsüz oturduğun o ev var ya. Mahkeme kararıyla tespitli. Çık bakayım o evden. Hadi çık! Evsiz kalmazsın. Oğlan ev yapıyor, bir katına seni oturtur. Ankara halkının malını geri ver" diye konuştu.

ADALET ÇAĞRISI

Yavaş, konser soruşturmasına dair ise "Konser soruşturmasının en adil şekilde yapılmasını istiyoruz. Adaletin herkese eşit uygulanmasını istiyoruz. Bizim yargılanacak hiçbir şeyimiz yok" dedi.