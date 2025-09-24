Mansur Yavaş'tan Gökçek hakkında bomba 'Gürcü masöz' iddiası

Haberler

Mansur Yavaş'tan Gökçek hakkında bomba
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin konser harcamalarına yönelik soruşturma sürecinde eski başkan Melih Gökçek'i sert sözlerle eleştirdi. Yavaş, Gökçek'in evinde "Gürcistanlı masözü belediye bütçesinden maaşlı çalıştırdığı" iddiasını gündeme getirdi. Ayrıca Avrupa'dan getirilen bir mankene 41 milyon lira ödendiğini öne sürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021–2024 yılları arasındaki konser harcamalarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltılar yaşanırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş, düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Yavaş, eski başkan Melih Gökçek'i hedef alarak "Evinizde Gürcistanlı masözü belediyeden maaşını vererek çalıştırıyorsunuz. Bunu bir Allah'ın kulu belediyeye ödettir mi?" ifadelerini kullandı.

BEYAZ TV VE OSMANLISPOR İDDİASI

Gökçek döneminde Beyaz TV ve Osmanlıspor'un belediye kaynaklarıyla finanse edildiğini öne süren Yavaş, "Ankara halkı bunların kamu malına çöktüğünü görüp bizi bu yüzden göreve getirdi. Siz yapmayın diye. Biz yapmayacağız. Kardeşim olsa yolsuzluk yapandan hesabını soracağım" dedi.

"AVRUPA'DAN GETİRİLEN MANKENE 41 MİLYON"

Konser harcamalarına yönelik eleştirilere de yanıt veren Yavaş, "Bir konsere 40 milyon mu verilir deniyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa'dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün" ifadelerini kullandı.

"O EVDEN ÇIK GÖKÇEK"

Gökçek'e oturduğu ev üzerinden de yüklenen Yavaş, "Gökçek, usulsüz oturduğun o ev var ya. Mahkeme kararıyla tespitli. Çık bakayım o evden. Hadi çık! Evsiz kalmazsın. Oğlan ev yapıyor, bir katına seni oturtur. Ankara halkının malını geri ver" diye konuştu.

ADALET ÇAĞRISI

Yavaş, konser soruşturmasına dair ise "Konser soruşturmasının en adil şekilde yapılmasını istiyoruz. Adaletin herkese eşit uygulanmasını istiyoruz. Bizim yargılanacak hiçbir şeyimiz yok" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSazan Avcıcı:

Eskş defterleri açtığına göre konser soruşturması ile ilgili kaygıların var sanırım mansur bey

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme108
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

Anlasilan siz tarafsiz düsünemiyorsunuz ille trolluk diyorsaniz utanmaniz gerekir cünki insanlari yaniltiyorsunuz yalan yaziyorsunuz, mansur baskan bu olayi daha önce sikayet etmis ve giderlerin kontrol edimesi icin mülkiye müfetisi istemis mülkiye müfetisleri herhangi bir suc unsuru bulamamis simdi isim degistirilerek yine ayni konu bu sefer mansur baskana yönelik olarak isleme konmus inandirici olmayan bu.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarızwktnktmgp:

bende çaldım ama o benden çok çaldı.

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme85
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYarasaaa:

O en azından biseyler yaptı sen naptın olanıda kapattın

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Dinazorlari da Belgrad' da çürüyor. Gun gelecek carsaf carsaf ortalara sacilacaklar. Haber kanallari 7/ 24 bunlardan bahsedecek. Belgesellere konu olacaklar ve herkes arkalarindan kufur edecek. Hep oyle olmus cunku.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmekli:

Mesozoyik Çağı (252 – 66 milyon yıl önce) dinozorların çağıydı. Triyas Dönemi (252–201 milyon yıl önce) › İlk dinozorlar ortaya çıktı. Jura Dönemi (201–145 milyon yıl önce) › Büyük çeşitlenme, dev dinozorlar. Kretase Dönemi (145–66 milyon yıl önce) › Dinozorların en yaygın dönemi. Kretase’nin sonunda (66 milyon yıl önce) büyük bir felaket (muhtemelen Meksika’daki Chicxulub asteroid çarpması volkanik faaliyetler iklim değişikliği) sonucu kitlesel yok oluş yaşandı.

yanıt1
yanıt3
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

Az kaldı meli 2 sene sonra aynamı Ankara’mı göreceğiz reisin le seni

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Demir:

He he kesin öyledir. Madem böyle bi şey vardı neden daha önce söylemedin Mansur? Kaçarın yok Ekrem gibi sıra sana da geliyor Mansurrrrr

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
