Üye Girişi
Haberler

Mansur Yavaş'tan 'erken seçim' mesajı: Mutlaka parlamenter sisteme dönmek zorundayız

Mansur Yavaş'tan 'erken seçim' mesajı: Mutlaka parlamenter sisteme dönmek zorundayız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören'de yapılan bir açılışta "Önümüzdeki günlerde yapılacak bir erken seçimden sonra mutlaka parlamenter sisteme dönmek zorundayız. Bunu da yapacak kararlılığı görüyoruz vatandaşımızda" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören'de yapımı tamamlanan Keçiören Cemevi'nin açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada erken seçim mesajı veren Yavaş, "Önümüzdeki günlerde yapılacak bir erken seçimden sonra mutlaka parlamenter sisteme dönmek zorundayız. Bunu da yapacak kararlılığı görüyoruz vatandaşımızda." dedi.

"YÖNETİCİ SEÇİLDİKTEN SONRA KENDİ DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ TOPLUMDAKİ HİÇ KİMSEYE DAYATAMAZ"

Yavaş'ın söz konusu açıklaması şu şekilde: Biraz önce tabi çekilen sıkıntılardan bahsedildi. Aslında insanlar yaptıkları anayasayla bir toplumsal sözleşmeyle bir yetki veriyorlar. Cumhurbaşkanı seçiyorlar. Eskiden başbakanı seçiyorlardı. Belediye başkanı seçiyorlar. Diyorlar ki 'Bizden aldığınız bütçeyi bizim istediğimiz doğrultuda harcayın' diyorlar. Dolayısıyla seçimde birini görevlendiriyorlar. O yönetici artık seçildikten sonra kendi dünya görüşünün, kendi dünyasının fikrini hiçbir şekilde toplumdaki hiç kimseye dayatamaz. Çünkü Allah herkesi farklı farklı yaratmış. Herkesin farklı farklı düşünceleri olur. Yöneticinin bunlara saygı duymak duymakta başka yapacağı hiçbir şey yok. Diyor ki vatandaş ben sizi memur tayin ettim, başımıza getirdim. Bizden aldığınız bütçeyi harcayacaksınız. Biz sizden güvenliğimizi sağlamanızı istiyoruz. Biz sizden bize iyi bir sağlık hizmeti vermenizi istiyoruz. Biz sizden bize iyi bir milli eğitim, çocuklarımızın iyi yetişeceği okullar yapmanızı istiyoruz. Kısacası bize güzel bir hayat vaat etmenizi, bunu tasarlamasını istiyoruz. Ama bunu yaparken lütfen benim inancıma, yaşantıma karışma. Benim inancımın, benim yaşamak istediğim ne varsa bunların önüne aç diyoruz. Şimdiye kadar bu zorluklar yaşandı.

"MUTLAKA PARLAMENTER SİSTEME DÖNMEK ZORUNDAYIZ"

Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki günlerde yapılacak bir erken seçimden sonra mutlaka parlamenter sisteme dönmek zorundayız. Bunu da yapacak kararlılığını görüyoruz vatandaşımızda. Yerel seçimler bunun öncüsü olmuştur. Ve her kesimden oy alınmıştır. Her kesimden oy nasıl alınmıştır? Ankara Büyükşehir'i yönetirken bir tek Allah'ın kurulunun ne inancını, ne kökenini, hiçbir şeyini sorgulamadık. Nereye oy verdiğini sorgulamadık. Herkese eşit baktık ve hizmet götürdük. Ankara halkı da bunun cevabını sandıkta çok güzel bir şekilde verdi. Demek ki insanları ayırmazsanız, onların yaşantısına, hayatına karışmazsanız bu vatandaş gereğini yapıyor. Demek ki ölçü nedir? Herkese eşit davranmak, vatandaşların hiçbirisini ayırmamak. Adaleti tesis etmek, adaletsizliğinin önündeki engelleri kaldırmak, yargı, yürütme ve yasama arasındaki dengeyi kurmak. Maalesef şu anda hepsi tek elde toplanmış gibi görünüyor. Bunun da çaresi yeniden o eski itiraz edilen sistemleri ortadan kaldırarak itiraz edilen kısımları yok ederek yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmekten başka çare yoktur. Bir kişi her şeyi bilemez. Mutlaka ve mutlaka fren ve denge unsurunun olması gerekir."

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

 Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf

Narin Güran davasına damga vuran kare
İmamoğlu, Belediyeler Birliği organizasyonunda '2028'i işaret etti, birilerini tehdit etti

Belediyeler Birliği organizasyonunda '2028'i işaret etti, birilerini tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Kasım Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 10 Kasım Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Rizespor Trabzonspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (RİZESPOR TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (RİZESPOR TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Rizespor Trabzonspor nereden izlenir? Mainz Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümü 2024? Cumartesi hangi diziler var? 9 Kasım Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Hatayspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.