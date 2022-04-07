Mansur Yavaş'a "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" diye sorduk, topu taca attı

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hala belirsizliğini koruyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun isminin ön plana çıktığı şu günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş'tır" şeklindeki çıkış gündeme bomba gibi düştü.

YAVAŞ, SUSKUNLUĞUNU HABERLER.COM'A BOZDU

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, suskunluğunu Haberler.com'a bozdu. Basın danışmanı aracılığıyla yaptığı açıklamanın yeterli olduğunu belirten Yavaş, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum" diyerek tartışmaların içine girmek istemediğini belirtti.

BASIN DANIŞMANI NE DEMİŞTİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Volkan Memduh Gültekin, önceki gün Mansur Yavaş'ın adaylığı hakkındaki iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Gültekin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın tek derdinin Ankaralılara verdiği sözü yerine getirmek olduğunu söyledi.

"HEMŞERİLERİMİZE HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Gültekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. @mansuryavas06'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır. Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşerilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

KILIÇDAROĞLU BU SEFER KAPILARI KAPATMADI

CHP lideri Kılıçdaroğlu da Türk siyasetinde bir anda gündem olan konuyla ilgili yorumda bulundu. Daha önce "Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız" diyerek Yavaş'ın adaylığına kapıları kapatan Kılıçdaroğlu, bu sefer olmaz demedi. CHP lideri, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP'li ismin gelmesi memnuniyet verici. Sayın Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP'liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum" diye konuştu.

"ADAYIMIZI 6 GENEL BAŞKAN OLARAK BİRLİKTE BELİRLEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, adayın 6 lider tarafından belirleneceğini belirterek, "Kimse merak etmesin. Bu kötü gidişi durduracağız. Millet İttifakı'nın adayı cumhurbaşkanı olacak. Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6'lı masa. 6 lider adayı belirleyecek. Biz 6 genel başkan bir kader birliği yaptık" ifadelerini kullandı.