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Mansur Yavaş Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret etti

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Marmara Cezaevi'nde "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ziyaret etti. Ziyaret sonrası cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Yavaş, "Hukukta tutuklama en son başvurulacak bir şeydir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, beraberinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte Marmara Cezaevi'ne (Silivri Cezaevi) geldi.

ÜMİT ÖZDAĞ'I ZİYARET ETTİ

Yavaş, burada hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ziyaret etti.

"KAÇMA ŞÜPHESİ YOK, NEDEN TUTUKLUYORSUNUZ?"

Ziyaret sonrası cezaevi önünde yaptığı açıklamada Yavaş, şu ifadeleri kullandı: "Ben hep şunu söylüyorum; hiç kimse yargılanmaktan muaf değil ancak kaçma durumları yok. Masumiyet karinesi vardır hukukta. Mahkeme karar verene karar herkes masumdur. O zaman neden tutuklular diye sormak gerekiyor. Özdağ cumhurbaşkanına hakaretten getirildiğini söylüyor ama kendisine Kayseri'den dosya getirildiğini söyleniyor.

"HUKUKTA TUTUKLAMA EN SON BAŞVURULACAK BİR ŞEYDİR"

Hukuk olmadan demokrasi de insan hakları da olmaz. Hukukta tutuklama en son başvurulacak bir şeydir. Ağır cezalarda kaçma şüphesinde başvurulacak, deliller karartılacaksa yapılır. Örneğin Gençlik Kolları Başkanımız hem evi arandı. Hem de polis nezaretinde gitti herkes tepki gösterince hayır dediler gözaltı kararı vermedik. Ben de şöyle bir tweet attım; o zaman evi niye aradınız, tweet mi aradınız evde diye. Çünkü metin elinizde suç mu değil mi bu yargılamadan sonra karar verilecek.

"HUKUK 'HERKESİ TUTUKLAMAYIN' DİYE BAKAR"

Kişileri özgürlüğünden etmek, özgürlüklerini kısıtlamak kolay bir hadise değildir. Israrla söylüyorum, hukuk şöyle bakar; herkesi tutuklamayın, suçsuz insanları beraat etme ihtimali olanları hiçbir zaman tutuklamayın. Bırakın bin tane suçlu gezsin o kadar önemli değildir, elbette önemlidir ama o bir kişinin haksız yere tutukluluğu bin kişinin suçu olduğu halde gezmesinden iyidir der. bunu da nasıl anlar insanlar işlemediği bir suçtan dolayı kendisinin karakola götürüldüğünü birtakım suçlarla suçlanan tutuklandığını düşünsün. Ne hissederse şuan maalesef bututuklulular da aynı şeyi düşünüyorlar. İnşallah en kısa zamanda da aramızda olurlar."

Mansur Yavaş Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret etti
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBülent Aksoy:

Lafa bak ya siyasetçi diye her şeyi yapsın söylesin kaçma durumu yok serbest olsun ne güzel

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