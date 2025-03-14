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Mansur Yavaş: İmamoğlu'nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumartesi günü Ankara'da gerçekleştireceği programa katılmayacağını açıkladı. Yavaş "Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem" diyerek, bu tür söylemlerin hem insani hem de siyasi açıdan kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına mesaj göndererek önemli açıklamalarda bulundu.

"EKREM BAŞKAN BENİM YOL ARKADAŞIMDIR"

Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilişkisine dair, "Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımızı daha önce ifade etmiştim" dedi.

"TOPLANTIYA KATILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

İmamoğlu tarafından cumartesi günü düzenlenecek toplantıya katılmayı düşünmediğini de ekleyen Yavaş şunları söyledi; "Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum.

"TARTIŞMALARIN İÇİNDE YER ALMAYACAĞIM"

Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim' diye düşünüyor demek, hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir. Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Parti bir karar aldı ve ben buna saygı duyuyorum. Tartışmaların içerisinde yer almayacağım ve CHP'yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım.

"BENİM DE KENDİ SİYASİ YOL HARİTAM VAR"

Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımız daha önce de ifade etmiştim. Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum.

"KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM"

Ben siyasete Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde başlamadım. Yıllardır siyaset yapıyorum. Bugüne kadar Bildiğim doğruları söylemekten çekinmedim, kimsenin kuyusunu kazmadım, kimsenin derdinden sevinç üretmedim. Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim' diye düşünüyor demek hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir. Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Ayrıca kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem. Bu insani açıdan da siyasi açıdan da hem bana hem Ekrem başkana ayıptır, benim açımdan kabul edilebilir bir şey değil."

Mansur Yavaş: İmamoğlu'nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıdehide:

Yavaş yavaş doğru yola geliyorsun. Bunların ne mal olduğu belliydi zaten. Senin de akp ye geçip Reisi desteklemen gerekiyor. Dürüst adam bunu yapar.

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Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

Sen CB adayı olduğunda hepsinin ağzı kapanacak.

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Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

Ne olur aday olsan be Mansur Başkanım.

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

bu ikiside bıktırdı,tarihin sayfalarını karıştırırken ne buldum,çoğunuz bilirsiniz,1924 anayasasının 2. maddesinde 10 Nisan 1928 de bir değişiklik yapıldı,türkiye devletinin dini İslamdır çıkarıldı,(Osmanlıda her dine mensup kişi vardı onlara saygıda duyuluyordu ve bu madde asla çıkarılmadı) ayrıca vekil yeminlerindeki vallahi kelimesi namusum üzerine söz veririm olarak değiştirilmiş,bunu nasıl bir kafaya sahip birisi yapar,bu bir proje değilde ne,hemde yıllarca mezardan ülke yönetecek bir proje

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

altını oymakla meşgul. Allah muhafaza olur da seçilseler sonra da devletin altını oyacaklar. şahsi ikbali için bunların satmayacağı şey yok

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Haber YorumlarıTekin Serdar Kaya Oglu:

ekrem imamoglunun yerinde olsam Mansura rest cekerim kimsin sen kardeism derim git nereye gidiyorsan git. chp değişimini yapıp iktidara yürümeli artık millet bu adamlardan bıktı değişim talebini chp artık karsilamali .. düşüncem Mansur hala mhp ye çalışıyor huzursuzluk yaratıyor..

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

adam söyleyeceğini söylemiş ama ayak oyunlarıyla tıpkı 23 yıl önce yaptıkları gibi imamoğlunun adaylığını engellerse ki öyle görünüyor bunun ona bir faydası olmayacak bunu kendi seçilirken istanbul seçimlerinde yskyı kullanıp seçimleri hukuka aykırı şekilde tekrarlatırken gördü ..dürüst şerefli ilkeli vatanını milletini halkını seven çıkar menfaat rant talan yağma peşkeş peşinde koşmayan herhangi bir siyasetçi yönettiği ülkeyi zor duruma sokmamak için zamanı geldimi iktidarı bırakmasını bilmeli.

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

görende ülkeyi kalkındıracak müthiş projelerini yarıştırıyorlar zanneder, medyanın işine geliyor tabi, boştan renting almak. tez gideninde seyrek düştüğü bir gerçek.

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

manşette diyorsun ki Mansur ben kimsenin yedeği değilim diyor ve İmamoğlu nun ankara programınada katılmayacağım demiş nerde demiş ben duymadım duyan varmı yazıklar olsun sizin haber anlayışınıza

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Haber Yorumlarıserkan:

İmamoğlu'nda doğal bir aura var. Anadolu insanı İmamoğlu'na medeniyet gözüyle bakıyor ve gıpta ediyor. Kesinlikle İmamoğlu kolaylıkla alır. Bir Adnan Menderes havası seziliyor kendisinde. Merkez bir konumda oyları siler alır İmamoğlu. Hele ana akım medyada yer bulsa, çığ gibi büyür popülaritesi. İstanbul özelinde halefleri gibi gösterişe yönelik maliyetsiz çiçek böcek işleriyle uğraşmıyor, çok pahalı olan altyapı yatırımları, içme suyu şebekesi yenilenmesi, metro,yeni otobüsler vs. bir çok şey..

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