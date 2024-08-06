CHP'de kılıçlar çekildi! Mansur Yavaş'tan adaylık ilanı gibi sözler

Geçtiğimiz genel seçimlerde 6'lı masada adının "Cumhurbaşkanı adayı" olarak geçmesiyle gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisinin aday göstermesi halinde 2028 yılında yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade etti.

"ELBETTE BU YÜKÜN ALTINA GİRERİM"

Tv100 ekranlarında yayınlanan 'Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı' programında açıklamalarda bulunan Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Yavaş ile olan telefon görüşmesini kamuoyu ile paylaştı. Burhan, "Ben Mansur Beyi ilk defa telefonla aradım kendisi 'Uçaktayım mesaj yazar mısınız' dedi. Ben de 'Sayın Başkanım bugünlerde anketlerde sizin isminiz cumhurbaşkanı adayı olarak ön planda çıkıyor eğer partiniz sizi aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?' dedim. Kendisi de 'Elbette bu yükün altına girerim, cumhurbaşkanı adayı olurum' yanıtını verdi" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU MESAFELİ DURUYOR

Geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını bir fotoğrafını Cumhurbaşkanlığı forsu önüne koyarak paylaşması büyük ses getirmişti. Bu paylaşım sonrası gözlerin çevrildiği İmamoğlu'ndan ise dikkat çeken bir değerlendirme gelmişti. Yapılan paylaşımın zihninde zerre kadar kıymeti olmadığını ifade eden İmamoğlu, Bu yapılan paylaşımların benim zihnimde zerre kadar kıymeti yoktur. Bütün belediye başkanı kardeşlerimin beldelerinde sorunların çözümlerine odaklanmasını istiyorum. Bizim derdimiz 4 yıl sonraki seçimin aktörlerini belirlemek değildir. Varsa bir kısım duyguları, o duyguları unutsunlar şimdilik. Beni rahatsız etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.