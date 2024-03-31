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Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz

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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona ererken, sayım ve döküm işleri başladı.

YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Ankara'da oyların yüzde 10'undan fazlası açılmışken Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok ile kıyasıya bir yarışa soyunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"SAAT 22.00'DE MERKEZ BİNASI BAHÇESİNE DAVET EDİYORUM"

Yavaş, "Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum" dedi.

Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş Ankara Politika Güncel Haberler

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