Mansur Yavaş, yeniden adaylığa göz kırptı: 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dikkat çeken açıklamada bulundu. Yavaş, "Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Allah nasip ederse sizler de bize destek olursanız inşallah seçime gelip bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında yaptığı açıklamada, "Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Allah nasip ederse sizler de bize destek olursanız inşallah seçime gelip bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum." dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN "ADAYLIK" ÇIKIŞI

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı gerçekleştirildi. Programa katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeniden büyükşehir belediye başkanlığına aday olup olmayacağı merak edilen Yavaş, ilk kez net konuştu.

"5 YIL DAHA SİZLERLE BİRLİKTE OLMAK İSTİYORUM"

Yavaş şunları söyledi: "Çalıyor ama çalışıyor kavramını bu milletin hafızasından söküp atacağız. Çalmadan da çok çalışılabildiğini herkese göstermeye devam edeceğiz. Sevgili ailem, sizlere sesleniyorum; size güveniyorum. Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara'da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya da hakkımız yok. Allah nasip ederse sizler de bize destek olursanız inşallah seçime gelip bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum.

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Süreç devam ediyor. Henüz kesin bir şey yok ama sevgili ailem eğer gerçekleşirse bu yolda benimle yürümeye var mısınız? Hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek Ankara'yı hep birlikte bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız? Öğrencinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin yanında olup zorlu ekonomik koşullarda, dayanışmayı ve kentimizi yönetmeye var mısınız? Sizlerle gurur duyuyorum. Burada yankılanan gür sesi herkesin duyduğuna yürekten inanıyorum. Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz"