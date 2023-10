Manisa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

Manisa'nın Kula ilçesinde sivil toplum kuruluşları, yaptıkları basın açıklaması ile İsrail'in Filistin'in Gazze şehrine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kula'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını kınamak amacıyla basın açıklaması yapıldı. AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, Milli İrade Platformu Kula Temsilcisi Hüseyin İzci, Memur-Sen Kula Temsilcisi Ali Osman Sönmez, Eğitim Bir-Sen Kula Temsilcisi Enver Ay, İlim Yayma Cemiyeti Kula Temsilcisi Halil İbrahim Kiremitçi, imamlar, öğretmenler ve onlarca vatandaşın katıldığı açıklamanın ardından katılımcılar, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Gazze ve Müslümanların sahipsiz olmadığını, sivillerin bombalanmasının savaş ve insanlık suçu olduğunu vurgulayan Milli İrade Platformu Kula Temsilcisi Hüseyin İzci, "Siyonist İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı gaddarca saldırıda 500'ün üzerinde çocuk, kadın ve yaşlı yaşamını yitirdi. 100 yılı aşkın bir süredir siyonizmin temsilcisi İsrail tarafından esir alınan kutsal mabedimiz Kudüs'te ve Gazze'de insan hakları gözetilmeksizin çocuk, kadın ve yaşlı ayrımı yapılmadan en hafif tabirle katlediliyor. Yakın bir geçmişe kadar üç semavi dinin halkları tarafından barış ve sükunetin hüküm sürdüğü topraklarda artık kan ve gözyaşı ayırt edilemeyecek düzeydedir. Terör devleti İsrail'in uluslararası hukuku tanımadan adeta insanlığın sabır sınırlarını zorlamaktadır. Terör devleti İsrail, yazılı tarihteki vahşetleri bile utandıran saldırılarda bulunmaktan çekinmiyor. Barışı, huzuru ve istikrarı temin edebilmek için var gücüyle çalışan biz Müslümanlara yapılan bu saldırıların hiçbir izahı ve açıklaması bulunmamaktadır. Uluslararası toplumun görmek, duymak ve bilmek istemediği vahşetlere her geçen gün yenisini ekleyen siyonist İsrail, vicdansızlığını pekiştirmektedir. Huzurlu uykuya dalması gereken çocuklar, bomba seslerine uyandı. Kimisi ise uyanamadı bile. Ayrıca uluslararası toplum artık görmezden gelmenin ötesine de geçerek sosyal medya platformları aracılığıyla sansür uygulamaya başladı. İşledikleri vahşeti kendileri hariç kimse görsün istemiyorlar. Bombaların ardı ardına patladığı, silah seslerinin son bulmadığı, çocuk ve kadınların feryatlarının dinmediği topraklarda huzur içerisinde yaşayabileceğini sanmakta olan terör devleti İsrail, kirli planlarına erişemeden yok olup gidecektir. Dili, dini, ırkı fark etmeksizin hangi insan bu vahşeti görmezden gelebilir? Meşrulaştırılmaya çalışan bu katliamı hangi insan savunabilir? Bu katliamlar bizleri korkutamayacak. Bir ölüp, bin dirileceğiz. Filistin yalnız değildir. Milli İrade Platformu kuruluş ve vakıfları 81 ilde, 973 ilçede bütün teşkilatlarıyla Kudüs ve Gazze'deki kardeşlerinin yanındadır" ifadelerini kullandı.

Sendika temsilcileri de birer açıklama yaparak tepkilerini dile getirdi. Katılımcılar, ellerindeki dövizlerle hain saldırıları kınadı. - MANİSA