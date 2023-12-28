Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Binali Yıldırım'ı konuk etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 27'nci Başbakanı ve 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı konuk etti. Binali Yıldırım'a, Büyükşehir Belediyesi'nin geride kalan süreçte hayata geçirdiği projeleri tek tek anlatan Başkan Ergün, Manisalıların heyecanla beklediği Gediz Kavşağı projesine de değindi. Başkan Ergün, "18 uygulamalarını, hayırlısıyla 6 Ocak tarihinde bitiriyoruz. Gediz Kavşağı yapılacak olan alanda kamulaştırma yapılmasına gerek olmadan inşaat sürecinin başlaması için Ulaştırma Bakanlığı'na teslim edeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 27'nci Başbakanı ve 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nde görevli bürokratlar tarafından karşılandı. Yıldırım'a ziyareti sırasında, Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Manisa İl Başkan Vekili Cüneyt Kamal eşlik etti. Ziyarette günün anısına Yıldırım'a hediye takdim eden Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Manisa CBÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini de armağan etti.

Yatırım ve projeleri anlattı

Ziyarette konuşan Başkan Ergün, geride kalan hizmet sürecinde hayata geçirdikleri hizmet ve yatırımları anlattı. Başkan Ergün, bir buçuk milyona yaklaşan nüfusu, 17 ilçesi 1088 mahallesinde 6 bin 250'ye yaklaşan personelleriyle vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını vurguladı. Şehrin kanayan yarası haline gelen Gediz Kavşağıyla ilgili son durumu da paylaşan Başkan Ergün, "18 uygulamalarını, hayırlısıyla 6 Ocak tarihinde bitiriyoruz. Gediz Kavşağı yapılacak olan alanda kamulaştırma yapılmasına gerek olmadan inşaat sürecinin başlaması için Ulaştırma Bakanlığı'na teslim edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - MANİSA