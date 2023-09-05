Mamak Belediye Başkanı: Ankara Büyükşehir Belediyesi halkın ihtiyaçlarına duyarsız

MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, "Ankara Büyükşehir Belediyesi halkın ihtiyaçları konusunda çok duyarlı değil. İş yapıyormuş gibi gözüküyor; ama bunu algıyla 1'se bin gösteriyor. Algıyla çukurlar kapanmıyor, asfalt atılmıyor. İşte algının gelip çarptığı duvar burası" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, dün sağanak nedeniyle su baskını meydana gelen Şirintepe Mahallesi 1031'inci Cadde'de incelemelerde bulundu. Köse, caddede 5 aydır yol yapım çalışması yapıldığını ve vatandaşın mağdur olduğunu söylyerek, "Yaklaşık 5 aydır burada trafikle ilgili ulaşımla ilgili insanlar zor durumlar yaşıyor. Biz önceki aylarda buraya gelmiştik. Özellikle TOKİ'nin yaptığı konutlarda oturan insanların ve Şirintepe'de yaşayan insanların bu yolu kullanamadıklarını ifade etmişlik. Dün yoğun bir yağmur yağdı ve bu yol kullanılamaz hale geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi halkın ihtiyaçları konusunda çok duyarlı değil. İş yapıyormuş gibi gözüküyor; ama bunu algıyla 1'se bin gösteriyor. Algıyla çukurlar kapanmıyor, asfalt atılmıyor. İşte algının gelip çarptığı duvar burası. Burası Şirintepe ve Dutluk mahallelerini birleştiren 1031'nci Cadde. Çok üzücü bir durum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliğinin sonucunu halk ödüyor" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANLIĞI HAYALİ YÜZÜNDEN ANKARA'YLA İLGİLENMEDİ'

Bu hafta içerisinde yol çalışmasını Büyükşehir Belediyesi toparlamazsa, kendilerinin sorumluluk alacaklarını söyleyen Köse, "Burası ASKİ'nin kazdığı bir yer ve 4-5 aydır böyle. Ben şunu sormak istiyorum. Burası Çankaya'da olsaydı buna izin verirler miydi? Şirintepe halkı bunu hak ediyor mu? Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanlığı hayali yüzünden Ankara'yla ilgilenmedi ve tüm Ankara kaybetti. Seçimlerde biz yeniden milletimizin huzuruna çıkacağız. AK Parti'li belediyelerin yaptığı hizmetler ortada. Ankara'ya dünya başkentleri arasındaki yerini inşallah tekrar kazandıracağız. 31 Mart seçimlerinde Ankara halkı Mansur Yavaş'a gereğini yapacak" dedi.