Malatya'da PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 4 şüpheli tutuklandı

Malatya'da Emniyet Müdürlüğü ve MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 4 şüpheli tutuklandı.

MALATYA'da, Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile düzenlenen ortak operasyonda yakalanan terör örgütü PKKKCK- PYDYPG üyesi 4 şüpheli tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT, terör örgütü PKKKCK ve PYDYPG'ye yönelik ortak operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)