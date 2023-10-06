Malatya'da PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütüne Operasyon: 2 Tutuklama

Malatya'da yapılan çalışmalarda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü - TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA