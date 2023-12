Malatya'da kent merkezi yeniden inşa ediliyor

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya, kent merkezinin yeniden inşası ve ihyası için başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, toplamda 66 hektarlık bir alanda 11 bin 275 bağımsız birim için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Malatya'nın yeniden inşası ve ihyası için başlatılan çalışmaları yakından takip ettiklerini aktaran Ölmeztoprak, "Malatya'mızın Çarşı proje alanı, ek revize alanı ve dahil edilerek yerinden tek tek tespit edilip üzerinde çalıştığımız alanlar, iş yeri ve konut projelerimizin inşası ve süreçlerinin takibi bunlardan sadece birkaçı. İlk etapta belirlenen çarşı alamızda sınırlı kalmadan tamamen bütüncül bir proje çalışma anlayışı ile revize edilerek devam eden Malatya merkez inşa ve ihya faaliyetlerimiz hız kesmeden dikkatlice etap etap ilerliyor. Malatya merkez yapılanma faaliyetlerimiz kapsamında 66,06 hektar alana 3 bin 600 konut bağımsız birim, 7 bin 675 ticaret bağımsız birim olmak üzere toplamda 11 bin 275 bağımsız birim inşa edilecek. Malatya'mıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kentle ilgili sürdürülen çalışmaların bütüncül bir şekilde ele alındığını da belirten Ölmeztoprak, "Önümüzdeki haftalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız bütüncül esaslara göre yaptığı çalışmaların daha da genişleyeceğini ve bu bilgileri tek tek hemşerilerimizle vakit kaybetmeden an be an yerinde tespitlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Malatya'mızın ihyası ve yeniden inşası için durmadan yorulmadan 7/24 esasına göre çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu