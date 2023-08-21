Malatya'da Deprem Sonrası Hırsızlık Olaylarına Operasyon

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, 34 hırsızlık olayı aydınlatılırken, gözaltına alınan 38 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Şubat depremlerinden sonra artan hırsızlık olayları başta olmak üzere diğer asayiş olaylarının üzerine gidilerek kentte huzur ve güvenin sağlanması, vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda günlük yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla çalışma yapıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce hırsızlıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 34 hırsızlık olayının aydınlatıldığı, 38 şüphelinin suçüstü yakalandığı, 9 zanlının tutuklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle suçun işlenmeden önlenebilmesi ve vatandaşlarımızın bu zorlu dönemde kendilerini daha huzurlu hissetmeleri için Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin çalışma saatleri yeniden düzenlenmiş, resmi devriye ekiplerimizin ve yunus timlerimizin sayısı artırılmıştır. Artırılan ekiplerimize yakın zamanda yeni takviyeler yapılacaktır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, deprem afeti sonrası boş kalan cadde ve sokaklarda mal güvenliği ile asayişi müessir fiillerin önlenmesi, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ve alanda görülür olarak caydırıcılık görevinin ifa edilmesi amacıyla il merkezinde sabit ve şok uygulamalar devam etmekte olup, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla denetim ve uygulamalarımız kararlılıkla devam edecektir."