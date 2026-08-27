Haberler

Aksaray'da Eski Sevgili Dehşeti: Kadın Polis Sayesinde Kurtarıldı

Aksaray'da Eski Sevgili Dehşeti: Kadın Polis Sayesinde Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da bir fotoğraf stüdyosunun bahçesinde eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği S.K. tarafından darp edilen B.İ., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikal etmesiyle kadın koruma altına alındı, şikayetçi olması üzerine şüpheli S.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği adam tarafından darp edilen genç kadın, polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikal etmesi sonucu kurtarıldı. "Şikayetçiyim" diyen kadın koruma altına alınırken, adam ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay Laleli Mahallesi'nde bulunan bir fotoğraf stüdyosu bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, stüdyo bahçesinde bir konuyu görüşmek için eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği S.K. (27) isimli şahısla buluşan B.İ. (29) bir süre sonra Sami K. ile eski meseleler yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, darp edildiğini iddia eden kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederek genç kadını koruma altına aldı. Kadın ve erkekle görüşen polis memurları kadının şikayetçi olması üzerine S.K.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili polisin başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!

Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Can kaybı korkunç boyutlarda, yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında konuşan İsmail Kartal'a sürpriz hediye

İsmail Kartal'a canlı yayında sürpriz hediye
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon

Alçak provokasyon! Birileri ortalığı karıştırmaya çalışıyor

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş

Piyasaların beklediği veri açıklandı! Altın fiyatlarında sert düşüş
Süper Lig ekibinden Thomas Lemar sürprizi

Süper Lig ekibinden yılın sürprizi!
Livakovic, Barcelona'ya imza attı

Süper Lig devinden Barcelona'ya!
Lyon maçı biter bitmez Fenerbahçe'den flaş paylaşımlar

Maç biter bitmez Fenerbahçe'den flaş paylaşım