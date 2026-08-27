Aksaray'da Eski Sevgili Dehşeti: Kadın Polis Sayesinde Kurtarıldı

Aksaray'da eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği adam tarafından darp edilen genç kadın, polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikal etmesi sonucu kurtarıldı. "Şikayetçiyim" diyen kadın koruma altına alınırken, adam ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay Laleli Mahallesi'nde bulunan bir fotoğraf stüdyosu bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, stüdyo bahçesinde bir konuyu görüşmek için eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği S.K. (27) isimli şahısla buluşan B.İ. (29) bir süre sonra Sami K. ile eski meseleler yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, darp edildiğini iddia eden kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederek genç kadını koruma altına aldı. Kadın ve erkekle görüşen polis memurları kadının şikayetçi olması üzerine S.K.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili polisin başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı