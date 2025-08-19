Macron: Putin-Zelenskiy Görüşmesi Cenevre'de Olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'daki zirvenin ardından yaptığı açıklamada Putin-Zelenskiy görüşmesinin tarafsız bir ülkede yapılması gerektiğini belirterek "Ben Cenevre'yi öneriyorum" dedi. Macron, ayrıca "Vladimir Putin bir avcıdır ve kapılarımızdaki bir canavardır" ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından Fransız LCI kanalına konuştu. Avrupa'nın önceliğinin Ukrayna için "güvenlik garantileri" olduğunu vurgulayan Macron, güvenlik garantilerinin iki temel unsurdan oluştuğunu da belirtti. Macron, "İlk ve en önemli güvenlik garantisi yüzbinlerce askerden oluşan, iyi donatılmış ve modern savunma sistemleriyle desteklenen güçlü bir Ukrayna ordusudur" dedi.

"Bu savaşın tek saldırganı Rusya'dır"

"Bu savaşın tek saldırganı Rusya'dır" diyen Macron, "Trump barış istiyor, bu bizim için olumlu. Ancak Ukrayna'nın teslimiyeti anlamına gelecek bir barış dramatik olur" ifadesini kullandı. Fransız lider ayrıca, barışın "aceleye getirilmemesi gerektiğini", aksi halde Minsk anlaşmalarında olduğu gibi yeniden "başa dönüleceğini" söyledi.

"Toprak tavizleri konusunda karar vermek yalnızca Ukrayna'ya aittir"

İkinci güvenlik garantisine dikkat çeken Macron, "Fransa, İngiltere, Almanya, Türkiye ve diğer ülkelerin hava, deniz ve kara alanlarında operasyonlar yürütmesi öngörülmektedir. Bu operasyonlar cephe hattında değil, caydırıcılık ve stratejik işaret verme amacıyla yapılacaktır" açıklamasını yaptı. Macron, ayrıca, "Toprak tavizleri konusunda karar vermek yalnızca Ukrayna'ya aittir" dedi.

"Putin-Zelenskiy görüşmesi Cenevre'de olmalı"

Barış sürecine ilişkin görüşlerini aktaran Macron, "ABD Başkanı Donald Trump'ın barış çabaları önemlidir, ancak bu barış Ukrayna'nın haklarının feda edilmesiyle sağlanamaz" dedi. Putin-Zelenskiy görüşmesinin tarafsız bir ülkede yapılması gerektiğini belirten Macron, "Ben Cenevre'yi öneriyorum" ifadesini kullandı. Önümüzdeki 15 günün "kritik" olacağını da söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, "Bu süreçte Vladimir Putin'in gerçekten barış isteyip istemediği anlaşılacak" ifadelerini kullandı.

"Rusya uzun süreli bir tehdittir"

Ayrıca Rusya'ya ilişkin değerlendirmede bulunan Macron, "Rusya uzun süreli bir tehdittir. Vladimir Putin bir avcıdır ve kapılarımızdaki bir canavardır." dedi. Rusya'nın 1,3 milyon askerlik ordusu ve bütçesinin yüzde 40'ını savunmaya ayıran yapısıyla Avrupa güvenliği için kalıcı bir risk oluşturduğunu vurgulayan Macron, Rus halkına ve kültürüne saygı duyduğunu belirterek, tüm bunlara rağmen "Rusya'nın bugün Avrupa'nın güvenliği için ciddi bir tehdit" oluşturduğunu söyledi.

"Putin bir avcı ve kapılarımızdaki bir canavar" diyen Macron, Putin'in hayatta kalabilmesi için "yemeye devam etmesi gerektiğini" söyledi. Macron, "Putin nadiren sözlerini yerine getirdi. Sürekli olarak istikrarsızlaştırıcı bir güç oldu. Gücünü artırmak için sınırları yeniden çizmeye çalıştı" açıklamasını yaptı. Macron, Rusya'nın bir günde barışa ve demokratik bir sisteme döneceğine inanmadığını sözlerine ekleyerek "Bu, Fransa'nın yarın saldırıya uğrayacağı anlamına gelmiyor, Ama bu Avrupa için bir tehdit" dedi. - PARİS