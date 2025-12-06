Haberler

Macron, 8 Aralık'ta Londra'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelecek

Macron, 8 Aralık'ta Londra'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı müzakerelerini ele almak üzere Londra'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Starmer ve Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geleceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin devam eden müzakereleri ele almak için 8 Aralık Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geleceğini açıkladı.

Avrupalı liderler arasındaki Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomatik trafik devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD arabuluculuğunda devam eden müzakereler ve savaşın gidişatına ilişkin başlıkları ele almak için 8 Aralık Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Macron, Londra'daki temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geleceğini bildirdi. Macron sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna sarsılmaz desteğimize güvenebilir. Gönüllü Koalisyonu'nun bir parçası olarak yürüttüğümüz çabaların tüm amacı budur. Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamak için ABD ile birlikte bu çabaları sürdürmeye devam edeceğiz; çünkü bunlar olmadan sağlam ve kalıcı bir barış mümkün değil. Ukrayna'da söz konusu olan sadece o ülkenin değil, Avrupa'nın tamamının güvenliğidir. Rusya, şiddeti tırmandıran bir yaklaşımın içinde sıkışmış durumdadır ve barış arayışı içinde değildir. Rusya'yı barışı kabul etmeye zorlamak için üzerindeki baskıyı sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.