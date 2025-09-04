Macron'dan Ukrayna İçin Güvenlik Taahhüdü: 26 Ülke Asker Gönderecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 26 ülkenin ateşkesin ardından Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmayı taahhüt ettiğini açıkladı. Macron, " Ukrayna'ya asker göndermek ve sahada, denizde ya da havada varlık göstermek için resmen taahhütte bulunan 26 ülke var" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'teki Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'nin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gönüllüler Koalisyonu mensubu müttefik ülkelerin liderlerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın da uzaktan bağlandığı çevrim içi zirvenin ardından Elysee Sarayı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında Macron, "Bugün itibarıyla bir güvenlik garantisi olacak şekilde Ukrayna'ya asker göndermek ve sahada, denizde ya da havada varlık göstermek için resmen taahhütte bulunan 26 ülke var" ifadelerini kullandı.

"Plan, genelkurmay başkanlarımızın elinde ve hazır"

Macron, "Bu güçler ateşkes kapsamında, cephe hattında değil, şu anda belirlenmekte olan coğrafi bölgelerde konuşlandırılacak. Bu bizim ve Ukrayna'nın savunma hattı. Planımızı Putin'in Rusya'sına göstermeye niyetimiz yok. Plan, genelkurmay başkanlarımızın elinde ve hazır" dedi.

Bu gücün Rusya'ya karşı bir savaş yürütme amacı olmadığını da sözlerine ekleyen Macron, Avrupa'nın sağlayacağı güvenlik garantilerine ABD'nin vereceği desteğin şeklinin ise önümüzdeki günlerde kesinleştirileceğini açıkladı. Eş başkanlığını İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile birlikte üstlendiği çevrimiçi zirvenin ardından yaptığı açıklamada Macron, "Önümüzdeki günlerde ABD'nin desteğini kesinleştireceğiz. Ancak ister Avrupa'dan ister Asya-Pasifik bölgesinden olsun ister Kanada olsun Gönüllüler Koalisyonu'nun tüm üyelerinin sorumluluk üstlendiği çok açık bir şekilde ifade edildi" dedi.

Güvenlik garantilerinin her şeyden önce Ukrayna ordusunun yeniden inşası ve güçlendirilmesi taahhütlerini içereceğini vurgulayan Macron, Almanya ve diğer ülkelerin bu çabaya katılacaklarını söyledi. Macron, ayrıca Rusya'nın barış anlaşmasını reddetmeye devam etmesi halinde Avrupa ülkelerinin Rusya'ya ABD ile işbirliği içerisinde yeni yaptırımlar uygulamaya başlayacaklarını duyurdu.

"Rus tarafıyla, ABD'li muhatapları arasında yeniden görüşmeler yapılacak ve bir dizi önemli tarih belirlendi"

Macron, "Yaptırım tedbirlerimizi, hem birincil hem de ikincil yaptırımlar düzeyinde daha etkili olacak şekilde koordine etmeye ve Rusya'nın etkinliğini sınırlandırmaya karar verdik. Birkaç dakika önce Başkan Trump ile tam olarak bu konuyu konuşma imkanı bulduk. Rus tarafıyla, ABD'li muhatapları arasında yeniden görüşmeler yapılacak ve bir dizi önemli tarih belirlendi. Biz de bu tarihlere riayet edildiğinden emin olacağız" dedi.

Trump'tan Avrupa'ya Rus petrolü alımını durdurması çağrısı

Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise Avrupa'nın Rus petrolü alımını durdurması gerektiğini vurgulayarak, bu şekilde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını finanse etmesine yardımcı olunduğu uyarısında bulunduğu açıklandı. Beyaz Saray'dan bir yetkili, "Başkan ayrıca, Avrupa liderlerinin, Rusya'nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin üzerinde ekonomik baskı kurmaları gerektiğini de vurguladı" dedi.

"İlk somut adım"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ise savaş sonrasında Ukrayna'ya asker göndermeyi kabul eden müttefik ülkeler teşekkür ederek, bu kararı "ilk somut adım" olarak nitelendirdi. Basın toplantısında Zelenskiy, "Uzun zamandan beri ilk kez bugün, böylesine ciddi ve somut bir adım atıldığını düşünüyorum" dedi.

Zelenskiy, "Almanya, İtalya ve Polonya, elbette bu ülkeler Ukrayna'nın güvenlik garantörleri arasında. Şu anda her bir ülkenin ne sunmaya hazır olduğu konusunda ayrıntılara girmeyeceğiz" dedi. - PARİS