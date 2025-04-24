Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Macron: ABD'nin Öfkesi Putin'e Yönelmeli

Macron: ABD'nin Öfkesi Putin'e Yönelmeli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Madagaskar'da yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın ABD'nin önerdiği ateşkes anlaşmasını engelleyen tek kişi olduğunu vurguladı. Macron, Putin'in evet demesi halinde savaşın sona erebileceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Madagaskar'a yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin önerdiği "ateşkes" anlaşmasını engelleyen tek kişi olduğunu belirterek, "ABD'nin öfkesi yalnızca bir kişiye, Başkan Putin'e yönelmeli" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, temaslarda bulunmak üzere Madagaskar'a geldi. Ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin önerdiği ve Avrupa'nın desteklediği "ateşkes" anlaşmasını engelleyen tek kişi olduğunu belirtti. Macron, "Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy bu teklife 'evet' dedi. Eğer Başkan Putin de 'evet' derse, silahlar yarın susar, hayatlar kurtulur. ABD'nin öfkesi yalnızca bir kişiye, Başkan Putin'e yönelmeli" ifadelerini kullandı. - ANTANANARIVO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.