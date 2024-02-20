Lütfü Savaş'ın eşi 'Geliyoruz' paylaşımı yaptı ama fotoğrafta bir anormallik var

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da düzenlenen anma töreninde protestoların hedefi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş uzun zamandır CHP'nin gündeminden düşmüyor.

"DEVAM" KARARI ALDILAR

Parti yönetimi anma törenindeki istifa çağrılarının ardından yeniden aday gösterilmesiyle tartışmaların fitilini ateşleyen Savaş ile ilgili son kararını verdi. CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığı devam edecek.

EŞİNİN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Bu gelişme sonrası Lütfü Savaş'ın eşinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eşiyle birlikte araç içerisinden bir fotoğraf paylaşan Nazan Savaş, "Geliyoruz Hatay" notunu düştü. Ancak fotoğrafta bir anormallik vardı. "Geliyoruz" dediği Lütfü Savaş, uyuyordu. Fotoğraf karesi kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı. Gönderinin altına "Böyle propaganda fotoğrafı mı olur?" şeklinde yorumlar yapıldı.