Lüksemburg dışişleri bakanı SİHA'lar tarafından öldürülen YPG teröristleri için başsağlığı mesajı yayınladı

Luxemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Suriye'nin Manbij şehrindeki hedeflenmiş drone saldırısını ve üç YPJ üyesinin kaybını derin bir üzüntüyle kınadı. Bakan, uluslararası toplumu Suriye'de barış ve istikrar için daha fazla çaba göstermeye çağırdı.

"Luxemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, geçtiğimiz Cuma günü Suriye'nin Manbij şehrinde meydana gelen ve üç Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) üyesinin hayatını kaybettiği insansız hava aracı saldırısını büyük bir üzüntüyle karşıladı.

Bakan Asselborn, saldırının hedeflerinden biri olan Şervîn Serdar ile 2016 yılında buluşmuş ve YPJ üyelerine İslam Devleti'ne karşı yürüttükleri ortak mücadelede desteklerini ifade etmişti. "Şervîn Serdar'ın kaybı, bu vahim saldırının insanlar üzerinde yarattığı derin üzüntüyü yansıtıyor.

Manbij'deki bu hedeflenmiş saldırı, Suriye'deki karmaşık ve hassas durumu bir kez daha gündeme getiriyor. Sivillerin zarar gördüğü ve masum insanların hayatını kaybettiği bu tür saldırılar, bölgedeki istikrarı daha da tehdit ediyor.

Asselborn, bu trajik olayın ardından uluslararası toplumu, Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması için daha fazla çaba göstermeye çağırdı. Özellikle, sivillerin korunması ve çatışmaların sona erdirilmesi için ciddi adımların atılmasının önemine vurgu yaptı.

Suriye'deki çatışmanın sona ermesi ve barışın tesis edilmesi, uluslararası toplumun bir önceliği olmalıdır. Bu, sadece Suriye halkı için değil, bölgenin istikrarı ve dünya barışı için de kritik bir gerekliliktir.

Asselborn, Suriye'deki bu tür saldırıların son bulmasını ve insani yardımların engellenmemesini umuyor. Suriye halkının acılarının sona ermesi ve barışın yeniden tesis edilmesi için uluslararası toplumun bir araya gelmesi gerektiğini vurguluyor.