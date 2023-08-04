Litvanya İçişleri Bakan Yardımcısı: Wagner grubu büyük bir tehdit

Litvanya İçişleri Bakan Yardımcısı Arnoldas Abramavicius, Belarus'ta konuşlandırılan Wagner grubunun büyük dikkatle ele aldıkları bir tehdit olduğunu belirtti. Abramavicius, Litvanya'nın sınır korumasını güçlendirmek için çeşitli önlemler aldıklarını ve durumun tırmanması halinde ortak tedbirler alabileceklerini söyledi.

Litvanya İçişleri Bakan Yardımcısı Arnoldas Abramavicius, Belarus'ta konuşlandırılan Wagner grubunun büyük dikkatle ele aldıkları bir tehdit olduğunu belirterek, "Değerlendirmelerimize göre mevcut durum Belarus sınırının kapatılmasını gerektirmiyor." dedi.

Abramavicius, Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in Belarus'a yerleşmesinin ardından sınır komşusu Litvanya'nın attığı adımları ve yaklaşımını AA muhabirine değerlendirdi.

Litvanya'nın eylemlerinin Polonya ve Letonya ile koordine edildiğinin altını çizen Abramavicius, "Durumun tırmanması halinde, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırları olan devlet sınırlarımızı korumak için ortak tedbirler almayı düşünebiliriz." ifadesini kullandı.

Abramavicius, Belarus'ta konuşlandırılan Wagner grubunun büyük dikkatle ele aldıkları bir tehdit olduğuna dikkati çekerek, "Değerlendirmelerimize göre mevcut durum Belarus sınırının kapatılmasını gerektirmiyor." diye konuştu.

Litvanya'nın sınır korumasını güçlendirmek için son iki yılda çeşitli önlemler aldığını belirten Abramavicius, sınırda hem kolluk kuvvetleri hem de askerlerin mobilize edildiğini söyledi.

Abramavicius, Belarus-Litvanya sınırında fiziksel bir bariyer projesinin tamamlandığını belirterek, "Ayrıca şu anda Belarus ve Rusya'nın Kaliningrad bölgesi ile olan sınırın tamamını kapsayan modern sınır gözetleme sistemleri ve anti-drone teknolojileri de kurduk. Ek olarak yasal çerçevede ilgili değişiklikleri yaptık ve AB mevzuatında değişiklikleri başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Litvanya'nın tehdit seviyesinin artması durumunda da planları olduğuna değinen Abramavicius, bu konuda hızlı tepki için Devlet Sınır Koruma Planı'nın güncellendiği bilgisini paylaştı.

Polonya'nın Wagner uyarısı

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Polonya-Belarus sınırındaki göç baskısını artırmak için Wagner paralı asker grubunun kullanıldığı bir senaryonun mümkün olduğunu söylemişti.

Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov'un, Wagner birliklerinin Belarus'a gönderildiği ve Suwalki Koridoru'na saldırmak için kullanılabileceği yönündeki açıklaması sorulan Rau, bunun Rusya'nın Batı'ya ve özellikle Polonya'ya karşı yürüttüğü enformasyon savaşının bir parçası olduğunu öne sürmüştü.

Polonya Başbakanı Morawiecki ise 29 Temmuz'da "Wagner askerleri muhtemelen Belarus sınır muhafızları kılığına girecek ve yasa dışı göçmenlerin, Polonya topraklarına girmesine yardımcı olarak Polonya'yı istikrarsızlaştıracaklar ancak muhtemelen yasa dışı göçmenler gibi davranarak Polonya'ya sızmaya çalışacaklar ve bu da ek riskler yaratıyor." ifadesini kullanmıştı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ise ülkesinde bulunan Wagner savaşçılarının Suwalki Koridoru'na yakın bir bölgeye kaydırıldığı iddialarını yalanlayarak, "Bu adamlar Belarus'un merkezindeki Osipoviçi yakınlarındalar ve bir yere gitmiyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Wagner'in Polonya veya NATO müttefiklerinden herhangi birine yönelik belirli bir tehdit oluşturduğunun farkında olmadıklarını kaydederek bu kapsamdaki gelişmeleri yakından takip ettikleri mesajını vermişti.

Wagner'e mensup bir grup savaşçı, Belarus'a yerleştirildi

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in, Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun, Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

Wagner'in kurucusu Prigojin, 19 Temmuz'da paralı savaşçılarından bir grubun Belarus topraklarına geldiğini ve Belarus ordusuna eğitim verdiğini bildirmişti.

Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını ifade etmişti.