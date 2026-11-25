Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter, diplomatik temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Ankara'ya geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın bugün Ankara'da Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile bir araya geldiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı