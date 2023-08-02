Libya'da seçimler için birleşik hükümet çağrısı

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Libya'da yapılacak seçimler için birleşik bir hükümet kurulması gerektiğini vurguladı. Salih, Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily ile görüştü.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, ülkede yapılması beklenen seçimleri yönetecek birleşik bir hükümet kurulması gerektiğini vurguladı.

TM tarafından yapılan açıklamaya göre Salih, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily ile El-Kubbe kentinde bir araya geldi.

Görüşmede başta Seçim Yasaları Belirleme (6+6) Komitesi'nin uzlaştıkları konular olmak üzere cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için gösterilen çabalar ve Libya'daki siyasi durumdaki gelişmeler ele alındı.

Görüşme sırasında Salih, temel görevi ülkede halkın iradesine uygun bir şekilde seçimleri yapmak olan birleşik bir hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.

Salih ayrıca, Bathily'nin TM hakkında yaptığı açıklama nedeniyle aralarında çıkan anlaşmazlığa işaret ederek, "TM hakkındaki bilgilerin resmi kaynaklarından alınması gerektiğini" belirtti.

TM ile Bathily arasındaki gerginlik

BM Temsilcisi Bathily, 30 Temmuz'da başkent Trablus'ta hükümet yetkilileri ve kanaat önderleri ile görüşmesinde ülke geleceğinin TM ve Devlet Yüksek Konseyine değil, vatandaşın beklentilerine bağlı olması gerektiğini ifade etmişti.

Libya'da bulunma nedenlerinin "birilerini kayırmak" olmadığının altını çizen Bathily, "Yeni Libya'nın inşasının tek yolu, parlamento üyelerini ve devlet başkanını belirleyecek seçimlerin gerçekleşmesidir. Yeni hükümet seçilince ülkeye istikrar gelmiş olacak. Libya'da yeni geçiş süreçleri veya yeni geçici hükümetleri talep edenler ise pastanın bölünmesini istiyorlar ve tarih de onları hatırlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine TM Dış ve Uluslararası İlişkiler Komisyonundan bugün yapılan yazılı açıklamada, BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'e "makamını Libyalı taraflar arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak için kullanma ve yetkilerini aşmama" çağrısında bulunulmuştu.

Libya'da seçim müzakereleri

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.