Libya Başbakanı Gıryan'daki Yasa Dışı Silahlı Unsurlara Müdahale Talimatı Verdi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Gıryan kentindeki yasa dışı silahlı gruplara müdahale edilmesi talimatı verdi. Oluşturulan Ortak Operasyon Odası, halkı tehdit eden ve faaliyet gösteren gruplara operasyon düzenlemekle görevlendirildi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe başkent Trablus'un güneyindeki Gıryan kentindeki yasa dışı silahlı unsurlara müdahale edilmesi talimatı verdi.

Başbakanlık ve Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan kararnamede, Binbaşı Abdusselam ez-Zubi komutasında 'Batı ve Güneybatı Bölgelerinin Savunması için Ortak Operasyon Odası' oluşturulduğu kaydedildi.

Binbaşı Zubi'ye Genel Güvenlik Birimi ve 444 Tugayı'ndan birer subayın yardımcı olarak atandığı belirtilen kararnamede, Gıryan kentinde yasa dışı faaliyet gösteren ve halkı silahlarla tehdit eden gruplara operasyon düzenlenmesi talimatı verildiği belirtildi.

Kararnamede, askeri birlikler ve Ortak Operasyon Odası'nın görevi, "Gıryan kentine silahlı saldırıda bulunarak halkı korkutan ve ordu birliklerine kaşı koyan yasa dışı silahlı gruplara karşı derhal müdahale etmek, söz konusu grupları, gerekirse silah kullanarak etkisiz hale getirmek ve kaçanları yakalayarak kanuna teslim etmek, kent ve bölgedeki bütün yerleşim alanlarının güvenliğini sağlamak." olarak açıklandı.

Yerel medyada bugün, "Dayih" ve "Diab adlı milis gruplarının başkent Trablus'un yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Gıryan kentinde kontrolü ele geçirdiği iddia edilmişti.