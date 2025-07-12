Lavrov, Kuzey Kore'de Diplomatik İşbirliği Mutabakatı İmzaladı

Lavrov, Kuzey Kore'de Diplomatik İşbirliği Mutabakatı İmzaladı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore ziyareti sırasında mevkidaşı Choe Son Hui ile 2026-2027 yıllarında diplomatik birimler arası değişimi hedefleyen bir mutabakat imzaladı. Lavrov, Kuzey Kore'nin Rusya'ya desteğini yineledi ve iki ülkenin stratejik işbirliği hakkında görüşmelerde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore'ye yaptığı ziyarette mevkidaşı Choe Son Hui ile bir araya gelerek 2026-2027 yıllarında diplomatik birimler arası değişim öngören bir mutabakat imzaladı. Lavrov, Kuzey Kore yönetiminin Rusya'ya açık desteğini bir kez daha teyit ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Kuzey Kore'nin Wonsan kentinde mevkidaşı Choe Son Hui ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Karşılıklı iş birliğini geliştirmenin yollarını ele alan ikili, daha sonra 2026-2027 yıllarında diplomatik birimler arası değişim öngören bir mutabakat imzaladı. Lavrov, Kuzey Kore yönetiminin Rusya'ya açık desteğini bir kez daha teyit ettiğini belirterek, "Ukrayna kriziyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Koreli dostlarımız, özel askeri operasyonumuzun tüm hedefleri ile Rus liderliği ve silahlı kuvvetlerinin eylemlerine yönelik kesin desteklerini yineledi" ifadelerini kullandı. Lavrov, "Biz de Kore Halk Ordusu askerlerinin Kursk bölgesinin Ukraynalı Naziler ve yabancı paralı askerlerden başarılı şekilde temizlenmesine yönelik katkılarından ötürü kendilerine bir kez daha içten şükranlarımızı ifade ettik" şeklinde konuştu.

Lavrov, iki ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde hayata geçirdiği stratejik diyaloğun ikinci turu kapsamında dün Kuzey Kore'nin Wonsan kentine gelmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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